Фанаты «Атлетико» призывают идти на дерби с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания

Фанаты «Атлетико» могут в масках оскорблять Винисиуса на игре с «Реалом».

Ультрас мадридской команды запустили кампанию в социальных сетях, призывая надевать маски на дерби с «Реалом», которое пройдет в воскресенье, 29 сентября.

В множестве публикуемых фанатами «Атлетико» постов с хэштегом #MetropolitanoConMascarilla («на «Метрополитано» в маске» – Спортс’‘) утверждается, что маски будут закрывать рты, поэтому за расистские оскорбления в адрес вингера «Мадрида » Винисиуса Жуниора болельщиков не смогу наказать, так как будет трудно установить тех, кто это делает.

«Они хотят цирка, пусть будут обезьяны и клоуны», – говорится в одном посте.

«Я предлагаю пойти в маске на «Метрополитано ». Прошло два года с тех пор, как были придуманы оскорбления в адрес чернокожей девочки. Нас не смогут наказать индивидуально», – сказано в другом сообщении.

«На «Метрополитано» в маске, чтобы в дерби мы могли говорить правду, которую хотим, не опасаясь индивидуальных санкций.

На «Месталье» на трибунах находились враги, пытавшиеся выследить болельщиков «Валенсии» (оскорблявших Винисиуса на расовой почве – Спортс’‘). Давайте защитим себя», – говорится в другом твите.

В одном из постов с хэштегом #MetropolitanoConMascarilla размещена фотография двух мужчин в форме «Атлетико», сидящих за столом, рядом с ними есть снимки обезьян, у которых видны атрибуты «Реала».

Изображения: okdiario.com , x.com/SrNaninho

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