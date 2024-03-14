Винисиус о фанатах «Атлетико», назвавших его «шимпанзе»: «Надеюсь, УЕФА уже подумал о наказании. Это случается даже в матчах, где я не играю»

Винисиус Жуниор призвал руководство УЕФА наказать фанатов «Атлетико».

Ранее фанаты «Атлетико» спели о вингере «Реала» перед игрой с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов: «Оле-оле-оле, Винисиус – шимпанзе!»

«УЕФА, Лига чемпионов, надеюсь, вы уже подумали об их наказании.

Печальная реальность: это случается даже в матчах, где я не принимаю участия», – написал игрок «Реала».