Винисиус о фанатах «Атлетико», назвавших его «шимпанзе»: «Надеюсь, УЕФА уже подумал о наказании. Это случается даже в матчах, где я не играю»
Винисиус Жуниор призвал руководство УЕФА наказать фанатов «Атлетико».
Ранее фанаты «Атлетико» спели о вингере «Реала» перед игрой с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов: «Оле-оле-оле, Винисиус – шимпанзе!»
«УЕФА, Лига чемпионов, надеюсь, вы уже подумали об их наказании.
Печальная реальность: это случается даже в матчах, где я не принимаю участия», – написал игрок «Реала».
Странная логика. Да и остальные отмеченные вами не унижают так соперников, как Вини
А если мы вспомним, с чего начались его истерики(как его лупили по 90 минут соперники, а судьи молчали), то тем более вопросов нет
Это именно к теме фанатов. То, как он с каждым соперником, судьей, с тренерами соперников всегда болтает/устраивает перепалки - эт не оч и тож не нравится
Как бы мы не относились к Винисиусу.
а также интересна парадигма "просто соперника выводят из себя"
виник дома пиво пил, зачем его провоцировать?
Изменит свое поведение, изменятся и высказывания в его адрес