Винисиус о фанатах «Атлетико», назвавших его «шимпанзе»: «Надеюсь, УЕФА уже подумал о наказании. Это случается даже в матчах, где я не играю»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор призвал руководство УЕФА наказать фанатов «Атлетико».

Ранее фанаты «Атлетико» спели о вингере «Реала» перед игрой с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов: «Оле-оле-оле, Винисиус – шимпанзе!»

«УЕФА, Лига чемпионов, надеюсь, вы уже подумали об их наказании.

Печальная реальность: это случается даже в матчах, где я не принимаю участия», – написал игрок «Реала».

Материалы по теме

96 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так может надо задуматься, почему среди всех темнокожих футболистов, даже среди игроков Реала такое отношение только к тебе? Почему Рюдигера, Камавингу, Тчуамени и Родриго никто не оскорбляет?
+177
-29
+148
а кто защитит права шимпанзе, в данном случае. ему может тоже неприятно ?
+80
-17
+63
Шимпанзе в большинстве случаев ведёт себя намного приличнее, чем винисиус
+64
-10
+54
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Расизм должен быть наказан. Как бы мы не относились к Винисиусу.
Схуяли???)))
+72
-25
+47
Ответ Prokuror Prokurorov
Так может надо задуматься, почему среди всех темнокожих футболистов, даже среди игроков Реала такое отношение только к тебе? Почему Рюдигера, Камавингу, Тчуамени и Родриго никто не оскорбляет?
Нет, он дальше будет говорить, что все из за цвета кожи.
+36
-7
+29
В УЕФА только и разговоров, что о шимпанзе
+32
-5
+27
Шимпанзе Лив Матер! ШЛМ!
+26
-10
+16
Ответ Prokuror Prokurorov
Так может надо задуматься, почему среди всех темнокожих футболистов, даже среди игроков Реала такое отношение только к тебе? Почему Рюдигера, Камавингу, Тчуамени и Родриго никто не оскорбляет?
А когда в школах кто-то буллит отдельного одноклассника - тоже виноват именно он?
Странная логика. Да и остальные отмеченные вами не унижают так соперников, как Вини
А если мы вспомним, с чего начались его истерики(как его лупили по 90 минут соперники, а судьи молчали), то тем более вопросов нет

Это именно к теме фанатов. То, как он с каждым соперником, судьей, с тренерами соперников всегда болтает/устраивает перепалки - эт не оч и тож не нравится
+20
-4
+16
Если ты себя ведёшь, как обезьяна, тебя так и называют. Чего-то у нас никто на барана или медведя не обижается...
+19
-8
+11
Расизм должен быть наказан.
Как бы мы не относились к Винисиусу.
+46
-36
+10
Ответ Prokuror Prokurorov
Так может надо задуматься, почему среди всех темнокожих футболистов, даже среди игроков Реала такое отношение только к тебе? Почему Рюдигера, Камавингу, Тчуамени и Родриго никто не оскорбляет?
так может, надо начинать с того, что оскорблять людей в принципе плохо и не стоило бы?
а также интересна парадигма "просто соперника выводят из себя"
виник дома пиво пил, зачем его провоцировать?
+9
0
+9
Ответ vaniaEee
Комментарий скрыт
фанаты сливок сколько угодно могут писать о чистоплотности клуба, что победы честные, а игроки белые и пушистые. Голы не сделают вини белым, так не работает же.
+9
-2
+7
Ответ Prokuror Prokurorov
Так может надо задуматься, почему среди всех темнокожих футболистов, даже среди игроков Реала такое отношение только к тебе? Почему Рюдигера, Камавингу, Тчуамени и Родриго никто не оскорбляет?
Типичный BLM, у него наверно и травмы случаются "потому что травмы расисты"
+16
-9
+7
А разве за правду нужно наказывать? Он себя так ведет, отсюда и высказывания.
Изменит свое поведение, изменятся и высказывания в его адрес
+14
-8
+6
Бедные шимпанзе, если бы они знали, с кем их сравнивают..
+12
-6
+6
Ответ Юморист.
Жаль, что родители Винисиуса не думали предохраняться.
Ну это тебе жаль. Ты страдаешь))
+11
-6
+5
Ответ Юморист.
Жаль, что родители Винисиуса не думали предохраняться.
Матрасники выдали базу
+7
-2
+5
Ответ Василий Питерский
Схуяли???)))
Коротко, но как звучно! 👏😆
+10
-5
+5
Винисиус тот самый человек которого все ненавидят в классе за его клоунское поведение, но он вместо того чтобы наладить отношения, предпочитает тупо жаловаться училке, не понимая что этим делает только хуже
+6
-2
+4
Ответ Руслан Хайбулов
Шимпанзе Лив Матер! ШЛМ!
Не думал что даже среди монобровых будут расисты
+8
-4
+4
Ответ Василий Питерский
Схуяли???)))
Ахах, красава
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Расизм должен быть наказан. Как бы мы не относились к Винисиусу.
За всех то не надо говорить...
+5
-2
+3
Кто-нибудь, объясните ему, что его сравнивают с обезьяной не по причине цвета кожи, а из за его поведения. Ведь реально очень похоже.
+8
-5
+3
Зря они так шимпанзе обидели, они умнее Винисиуса
+2
0
+2
Ответ Unnamed80
Шимпанзе в большинстве случаев ведёт себя намного приличнее, чем винисиус
Нет, шимпанзе крайне агрессивные
+3
-1
+2
Ассоциация защиты шимпанзе требует извинений от всех причастных.
+2
0
+2
Ответ Prokuror Prokurorov
Так может надо задуматься, почему среди всех темнокожих футболистов, даже среди игроков Реала такое отношение только к тебе? Почему Рюдигера, Камавингу, Тчуамени и Родриго никто не оскорбляет?
потому что он звезда и у него стиль дриблера. он делает шоу. вон неймара и месси тоже часто с говном мешают
+1
0
+1
Ответ Руслан Хайбулов
Ты олень в зеркало посмотри сначала
Ахаха, красиво тебя порвали.
+2
-1
+1
Поведение Винисиуса порой вызывает некоторые ассоциации с млекопитающим из отряда приматов. Да и сам Винисиус реагирует на это постоянно, что порой сильно улыбает. Такое поведение не красит фанатов, это безусловно, но Винисиусу пора изменить свое отношение на этот счет.
+2
-1
+1
Этот "шимпанзе" забил 10 голов, больше чем всякие Депаи, и да то, что Депай был травмирован это не аргумент, ибо этот же "шимпанзе" тоже пропустил солидное количество матчей в этом сезоне из за травм
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий