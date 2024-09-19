Виталий Кафанов: «Сафонов будет в основе «ПСЖ», даже когда выздоровеет Доннарумма. Матвей в карьере никогда не был вторым номером»

Виталий Кафанов оценил дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Этого дебюта мы все ждали с того самого момента, как Матвея пригласили в «ПСЖ ». Наконец-то он состоялся! Надо сказать, что Сафонов провел хороший матч, несмотря на то, что долго не играл.

Что касается Доннаруммы , то вчерашний матч даст уверенности Матвею – все в его руках. Думаю, когда итальянец выздоровеет, а Сафонов будет показывать хороший уровень, то место в основе «ПСЖ» будет за нашим вратарем.

Матвей в своей карьере никогда не был вторым номером, и теперь он будет делать все, чтобы не отдать это место Доннарумме. Конечно, много будет зависеть от тренеров, которые после выздоровления итальянца вернут его в основной состав, но Сафонов сделает все, чтобы это случилось как можно позже.

Доннарумма – очень сильный вратарь, у которого огромный опыт международных игр за клуб и сборную. Именно на таком уровне вчера и дебютировал Матвей. Сильных качеств у итальянца много, но все, что касается игры ногами и подстраховки защитников, то в этих компонентах Матвей сильнее своего визави», – сказал тренер вратарей сборной России.