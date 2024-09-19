Мостовой о сухом матче Сафонова с «Жироной»: «Мог спокойно на кресле сидеть, все равно опасности не было»

Александр Мостовой оценил игру Матвея Сафонова в матче с «Жироной».

Вчера российский голкипер «ПСЖ » сыграл в старте против испанцев в матче 1-го тура Лиги чемпионов. Это был его дебют в официальных играх. Французская команда победила со счетом 1:0 после автогола Пауло Гассаниги.

– Я еще до игры сказал: если команда выигрывает и Сафонов отстоит хорошо, то все отлично, молодец. Просто одно дело, когда ты стоишь и тебе по воротам бьют 10-15 раз, а другое, когда лишь один. Вчера «Жирона » всего два раза ударила по воротам Матвея – лишь один из них в створ. Ну, что тут говорить? Даже обсуждать нечего. Думаю, даже Сафонов, если ему задать вопрос, ответит, что ничего не делал. Он мог спокойно на кресле сидеть, все равно опасности не было.

– Что скажете о сравнениях Матвея с Доннаруммой?

– Их не надо сравнивать. Просто здорово, что Сафонов в Париже. Сейчас любому предложи, он с радостью уедет в «ПСЖ». Конечно, конкурент действительно серьезный. Но нужно было ехать, а с остальным можно и потом разобраться.

У «ПСЖ » игр миллион: они играют в чемпионате, там два Кубка во Франции, еще Лига чемпионов. А у Джанлуиджи еще сборная, между прочим. Все эти травмы, поездки, перелеты.

Я уверен, если сейчас Матвею зададут вопрос: хочет ли он вернуться в «Краснодар »? Он ответит – нет, конечно же. Тем более он вышел в матче Лиги чемпионов и будет играть больше, ведь Доннарумма может и травму получить.

– Есть ли у Сафонова перспективы завоевать европейский трофей с «ПСЖ»?

– Думаю, заглядывать далеко не стоит. С новым форматом трудно разобраться, давайте подождем. Вон, у английских команд зимой игры без остановки, где-то каждый второй-третий день. И еще Лига чемпионов. Пока трудно говорить о перспективах, – отметил экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России.