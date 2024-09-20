Доннарумма еще не восстановился после травмы. Игра с «Реймсом» – завтра

Джанлуиджи Доннарумма еще не восстановился после травмы.

«ПСЖ» сегодня сообщил, что вратарь продолжает восстановление. Судя по всему итальянец не сыграет против «Реймса» в рамках Лиги 1 завтра.

Напомним, в 1-м туре Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0) сыграл Матвей Сафонов.