Доннарумма еще не восстановился после травмы. Игра с «Реймсом» – завтра
Джанлуиджи Доннарумма еще не восстановился после травмы.
«ПСЖ» сегодня сообщил, что вратарь продолжает восстановление. Судя по всему итальянец не сыграет против «Реймса» в рамках Лиги 1 завтра.
Напомним, в 1-м туре Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0) сыграл Матвей Сафонов.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «ПСЖ»
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