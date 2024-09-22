Сафонов о «ПСЖ»: «Понимал, что Доннарумма – номер один. Я здесь, чтобы работать. Буду готов, когда понадоблюсь»
Матвей Сафонов подвел итоги матча «ПСЖ» с «Реймсом» (1:1) в 5-м туре Лиги 1.
«У нас были проблемы, мы все люди. Мы допустили ошибки, и соперник ими воспользовался. Над этими маленькими ошибками нужно работать.
Я очень рад быть в «ПСЖ», мне нужно работать еще больше. Иногда я нужен команде, и я буду готов выполнить свою работу.
Приехав сюда, я понимал, что Доннарумма – номер один. Я здесь, чтобы работать и показываться себя на тренировках и в команде, когда я ей нужен. Я буду готов, когда им понадоблюсь», – заявил голкипер «ПСЖ».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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