Сафонов о «ПСЖ»: «Понимал, что Доннарумма – номер один. Я здесь, чтобы работать. Буду готов, когда понадоблюсь»

Матвей Сафонов подвел итоги матча «ПСЖ» с «Реймсом» (1:1) в 5-м туре Лиги 1.

«У нас были проблемы, мы все люди. Мы допустили ошибки, и соперник ими воспользовался. Над этими маленькими ошибками нужно работать.

Я очень рад быть в «ПСЖ», мне нужно работать еще больше. Иногда я нужен команде, и я буду готов выполнить свою работу.

Приехав сюда, я понимал, что Доннарумма – номер один. Я здесь, чтобы работать и показываться себя на тренировках и в команде, когда я ей нужен. Я буду готов, когда им понадоблюсь», – заявил голкипер «ПСЖ ».