Нигматуллин о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги – да»

Руслан Нигматуллин считает, что Миралем Пьянич переходит в ЦСКА из-за денег.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» прилетел в Москву и прошел медосмотр для ЦСКА .

В 2022 году Пьянич был в числе игроков сборной Боснии и Герцеговины, которые выступили против проведения товарищеского матча со сборной России.

– Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги – да». В матчах за сборную, видимо, этот принцип не работал.

– Насколько Пьянич может помочь ЦСКА?

– Зачастую именитые люди, приезжающие в Россию, не находят мотивации серьезно относиться к делу. Здесь, возможно, причина в том, что он едет к своему тренеру – и, вполне возможно, за своего тренера будет упираться, – сказал эск-вратарь сборной России.

Нигматуллин также добавил, что сложно понять, в какой форме находится Пьянич, однако ЦСКА «редко делает импульсивные покупки, в отличие от некоторых других клубов».