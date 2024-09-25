  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нигматуллин о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги – да»
6

Нигматуллин о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги – да»

Руслан Нигматуллин считает, что Миралем Пьянич переходит в ЦСКА из-за денег.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» прилетел в Москву и прошел медосмотр для ЦСКА.

В 2022 году Пьянич был в числе игроков сборной Боснии и Герцеговины, которые выступили против проведения товарищеского матча со сборной России.

 – Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги – да». В матчах за сборную, видимо, этот принцип не работал.

 – Насколько Пьянич может помочь ЦСКА?

 – Зачастую именитые люди, приезжающие в Россию, не находят мотивации серьезно относиться к делу. Здесь, возможно, причина в том, что он едет к своему тренеру – и, вполне возможно, за своего тренера будет упираться, – сказал эск-вратарь сборной России.

Нигматуллин также добавил, что сложно понять, в какой форме находится Пьянич, однако ЦСКА «редко делает импульсивные покупки, в отличие от некоторых других клубов».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Газета.Ru»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРуслан Нигматуллин
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoМиралем Пьянич
logoМарко Николич
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моссаковский о Пьяниче в ЦСКА: «Брать в наш футбол тех, кто совсем недавно вставлял палки в его колеса, – либо очень хитрый план, либо не самая очевидная инвестиция»
149сегодня, 14:11
Журова о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Говорил одно, а потом другое. Западная пропаганда не работает, что ли? Как только замаячил хороший контракт, перестал так думать?»
29вчера, 21:03
Депутат Свищев о Пьяниче: «Нужен ли здесь футболист, который высказывался против игры с Россией? Хочется, чтобы РФС изучил высказывания игрока, а ЦСКА принял взвешенное решение»
22вчера, 20:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тошич завершил карьеру в 37 лет: «Всему хорошему приходит конец, к сожалению. Футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью»
1 минуту назад
Кононов толкнул игрока «КАМАЗа» и спровоцировал массовую потасовку на матче Кубка России. Тренер «Торпедо» получил красную
517 минут назадВидео
Левандовски с 7 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. Форвард «Барсы» опережает Мбаппе на 2 мяча
1229 минут назад
«Крылья Советов» согласовали назначение Игнашевича вместо Осинькина («Чемпионат»)
5837 минут назад
«Барселона» – «Хетафе». 1:0 – Левандовски открыл счет. Онлайн-трансляция
6740 минут назадLive
16-летний Портер играет за «Арсенал» в матче с «Болтоном». Вратарь – самый молодой футболист старта в истории клуба
744 минуты назад
Каррагер о финансах «Сити»: «Бред, что они зарабатывают больше «Реала», «Барселоны» и «МЮ». Меня не волнует, насколько они успешны, это невозможно»
5156 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Хетафе», «Жирона» против «Райо Вальекано»
14759 минут назадLive
Лига Европы стартует! «МЮ» принимает «Твенте», «Динамо» Киев против «Лацио», ПАОК Оздоева и Чалова играет с «Галатасараем», «Буде-Глимт» победил «Порту»
17059 минут назадLive
Кто сыграл более 100 матчей за «Спартак»? А кого сравнивают с Видичем? Игра, где нужно отгадать футболистов
2сегодня, 19:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Болтон». 3:0 – 17-летний Нванери сделал дубль! Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
У Кьезы первое результативное действие за «Ливерпуль»: ассист Жоте в матче Кубка лиги с «Вест Хэмом»
114 минут назад
Палестинская футбольная ассоциация ожидает решения ФИФА по Израилю 3 октября
514 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Твенте». 1:0 – Эриксен забил. Онлайн-трансляция
724 минуты назадLive
Защитник «Акрона» Витор: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Больше 15 лет прошло с тех пор, как его получали бразильцы. Надеюсь, Вини выиграет»
133 минуты назад
«Ливерпуль» – «Вест Хэм». 1:1 – Жота сравнял счет. Онлайн-трансляция
535 минут назадLive
20-летний сын ван Боммела сделал дубль за АЗ в дебютном матче Лиги Европы
240 минут назад
«Шальке» хочет видеть Рауля главным тренером. Испанец, вероятно, откажется от предложения (Relevo)
143 минуты назад
Ашветия о «Локомотиве»: «С «Зенитом» тягаться будет тяжело, их преимущество – финансы и тренер. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому»
1057 минут назад
Кубок Италии. 2-й раунд. «Дженоа» против «Сампдории», «Пиза» уступила «Чезене», «Наполи» сыграет с «Палермо» в четверг
259 минут назадLive