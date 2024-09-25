Нигматуллин о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги – да»
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» прилетел в Москву и прошел медосмотр для ЦСКА.
В 2022 году Пьянич был в числе игроков сборной Боснии и Герцеговины, которые выступили против проведения товарищеского матча со сборной России.
– Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги – да». В матчах за сборную, видимо, этот принцип не работал.
– Насколько Пьянич может помочь ЦСКА?
– Зачастую именитые люди, приезжающие в Россию, не находят мотивации серьезно относиться к делу. Здесь, возможно, причина в том, что он едет к своему тренеру – и, вполне возможно, за своего тренера будет упираться, – сказал эск-вратарь сборной России.
Нигматуллин также добавил, что сложно понять, в какой форме находится Пьянич, однако ЦСКА «редко делает импульсивные покупки, в отличие от некоторых других клубов».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий