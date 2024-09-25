Моссаковский о Пьяниче в ЦСКА: «Брать в наш футбол тех, кто совсем недавно вставлял палки в его колеса, – либо очень хитрый план, либо не самая очевидная инвестиция»

Михаил Моссаковский прокомментировал переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

34-летний полузащитник прошел медосмотр перед переходом в московский клуб. Сообщалось, что он подпишет контракт с армейцами по схеме «1+1» и будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.

«Меня спрашивают в комментариях: «Что такого сказал Миралем Пьянич ?» В комменты пришли те, кто защищает подписание боснийца. Кто-то даже делает это агрессивно. Видимо, нужно пояснить свою позицию.

В любой сложной ситуации найдутся люди, которые протянут тебе руку помощи. Но будут и те, кто может начать вставлять палки тебе в колеса. Осенью 2022-го всерьез стоял вопрос о необходимости существования сборной России. Звучит этот вопрос и сейчас. Но, к счастью, уже не так громко. А тогда с нами просто не соглашался играть никто, кроме команд центральноазиатских республик. Спасибо им за те матчи. Спасибо Киргизии, которая сыграла с нами первой.

Боснийцы могли стать первой европейской сборной, сыгравшей со сборной России после изоляции. И в Боснии были люди, которые хотели, чтобы этот матч состоялся. Спасибо и им.

Но ожидаемо нашлись те, кто разгонял волну, чтобы не играть. Этих людей в Боснии было не так много, но голоса их были громкими. Среди них был Миралем Пьянич. Я не буду приводить его цитаты. Ими и так забит весь телеграм. Только сухие факты. То, о чем говорил сам игрок.

1. Пьянич пытался убедить федерацию, что играть против России не нужно.

2. Пьянич заявил, что если матч состоится, он на него не полетит .

3. Принятое решение играть со сборной России Пьянич называл плохим , шокирующим.

4. Пьянич требовал отмены матча, разгоняя ситуацию в медиа.

В итоге матч не состоялся. В том числе под давлением игроков. В первую очередь – Джеко и Пьянича. Мог ли Пьянич в той ситуации поступить по-другому? Уверен, что мог. Большая часть игроков тогда промолчала. Активно высказывались только Джеко, Пьянич и Ахмедходжич . При этом Пьянич уже даже не играл в Европе. Сомневаюсь, что в Эмиратах его кто-то тянул за язык.

Вряд ли обязывал бастовать против матча с Россией и люксембургский паспорт. Кристоферу Мартинсу он не мешает жить в Москве и играть за сборную Люксембурга. Но у Пьянича той осенью нашлись причины, чтобы сорвать уже назначенный и утвержденный ФИФА матч. Не единолично, конечно.

Я не предлагаю за это всю жизнь тыкать Миралему пальцем в лицо. Но и идею армейцев прикормить его на груди удачной не вижу. Хотя понимаю тяготы санкционной жизни ЦСКА и крайне ограниченные возможности на трансферном рынке.

Тем не менее. Брать в наш футбол тех, кто совсем недавно вставлял палки в его колеса, – это либо очень хитрый план, либо не самая очевидная инвестиция. Инвестиция, которая, вероятнее всего, не принесет ни большой любви, ни большого спортивного результата, ни больших денег.

Как бы сейчас ни оправдывался за годы жизни в Москве Понтус Вернблум, его трансфер принес ЦСКА и победы, и трофеи, и деньги. Принесет ли переход Пьянича? Растренированного, измученного травмами, давно даже не напоминающего себя образца лучших лет.

Если не научиться уважать самих себя, не будет уважения и от других. Трансфер Пьянича этого уважения не прибавит. Он не прибавит уважения и нашей сборной, матч которой Миралем призывал бойкотировать. У нас на это многие не обращают внимание. Так же как и на слова одного из лучших российских игроков о том, что для него лучше тренироваться с легионерами в клубе, чем ездить в сборную. Тоже, кстати, за язык никто не тянул.

Я желаю Миралему Пьяничу удачи с ЦСКА, а ЦСКА – с Пьяничем. Не мне учить армейцев тратить деньги. Их у ЦСКА сейчас немного, и их очень трудно потратить. Надеюсь, немалые средства, вложенные в трансфер Пьянича, не сгорят без следа.

Призывавший к санкциям против нашего футбола игрок подписывает контракт с страдающим от санкций клубом. В этом оксюморон эпохи. Но точно не точка роста. Рост в таких, как Батраков и Тюкавин , Зорин и Кисляк. Возможно, рост сейчас во вложениях, а не в тратах. Особенно – если ты под санкциями», – написал комментатор.

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