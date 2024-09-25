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  • Журова о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Говорил одно, а потом другое. Западная пропаганда не работает, что ли? Как только замаячил хороший контракт, перестал так думать?»
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Журова о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Говорил одно, а потом другое. Западная пропаганда не работает, что ли? Как только замаячил хороший контракт, перестал так думать?»

Светлана Журова прокомментировала ситуацию с Миралемом Пьяничем.

Ранее стало известно, что 34-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1». 

В сентябре 2022 года Пьянич выступил против проведения товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины, за которую он в то время выступал. Встреча в итоге не состоялась. 

«Мне удивительно, что такой игрок вообще соглашается ехать сюда, если у него есть принципы и он это говорил. Вопросов к игроку не меньше, чем к клубу, в моем понимании. Если ты такой принципиальный и так считаешь… Или ты так считаешь в угоду какой‑то ситуации? Или деньги все решают?

И тут возникает вопрос, если он приедет в Россию, то как о нем на Западе подумают. Он говорил одно, а потом другое. Тогда вся их пропаганда не работает, что ли? Они его просили что‑то прокомментировать, а как только замаячили деньги и хороший контракт, перестал так думать? Ему же придется мириться со многими вещами, если он приедет. Если эта информация не фэйк», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Пьянич и его агент подтвердили переход в ЦСКА: «Это правда, соглашение есть»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСветлана Журова
logoМиралем Пьянич
Политика
logoМатч ТВ
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