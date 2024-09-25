Радимов о Пьяниче в ЦСКА: «Спартак» тоже подписал Шюррле, который начал неплохо, а под конец сдулся. Такое может произойти. Получится – хорошо, не получится – уйдет»
Владислав Радимов прокомментировал переход Миралема Пьянича в ЦСКА.
34-летний полузащитник прошел медосмотр перед переходом в московский клуб. Сообщалось, что он подпишет контракт с армейцами по схеме «1+1» и будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.
«В свое время «Спартак» тоже подписал Андреа Шюррле, который начал неплохо, а под конец сдулся. Такое тоже может произойти [с Пьяничем].
Могу сказать, что есть риски, заиграет ли он? Получится – хорошо, а если не получится – уйдет», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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