Радимов о Пьяниче в ЦСКА: «Спартак» тоже подписал Шюррле, который начал неплохо, а под конец сдулся. Такое может произойти. Получится – хорошо, не получится – уйдет»

Владислав Радимов прокомментировал переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

34-летний полузащитник прошел медосмотр перед переходом в московский клуб. Сообщалось, что он подпишет контракт с армейцами по схеме «1+1» и будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.

«В свое время «Спартак » тоже подписал Андреа Шюррле , который начал неплохо, а под конец сдулся. Такое тоже может произойти [с Пьяничем ].

Могу сказать, что есть риски, заиграет ли он? Получится – хорошо, а если не получится – уйдет», – сказал бывший полузащитник «Зенита».