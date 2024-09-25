Пол Скоулз: «Я думал, что «Арсенал» может выиграть АПЛ, но немного разочарован их стартом сезона. Они плохо атакуют, что-то не идет»

Пол Скоулз рассказал, что «Арсенал» разочаровал его на старте сезона.

Команда Микеля Артеты набрала 11 очков в первых 5 турах АПЛ и занимает 4-е место в турнирной таблице. 22 сентября лондонцы сыграли вничью с «Манчестер Сити » на выезде (2:2).

«Арсенал » должен когда-то победить их на выезде. Им это почти удалось, они очень старались.

В начале сезона я думал, что «Арсенал» может выиграть лигу, но я немного разочарован их стартом сезона. «Арсенал» плохо атакует в этом сезоне. В прошлом сезоне говорили, что летом им нужно будет подписать нападающего, но, глядя на количество их голов, ты начинал думать, что это им не так уж и нужно.

Но после пяти или шести игр [этого сезона] кажется, что «Арсенал» испытывает трудности – у них что-то не идет», – сказал бывший полузащитник «Манчстер Юнайтед» в эфире The Overlap.