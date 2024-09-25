Пол Скоулз: «Я думал, что «Арсенал» может выиграть АПЛ, но немного разочарован их стартом сезона. Они плохо атакуют, что-то не идет»
Пол Скоулз рассказал, что «Арсенал» разочаровал его на старте сезона.
Команда Микеля Артеты набрала 11 очков в первых 5 турах АПЛ и занимает 4-е место в турнирной таблице. 22 сентября лондонцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» на выезде (2:2).
«Арсенал» должен когда-то победить их на выезде. Им это почти удалось, они очень старались.
В начале сезона я думал, что «Арсенал» может выиграть лигу, но я немного разочарован их стартом сезона. «Арсенал» плохо атакует в этом сезоне. В прошлом сезоне говорили, что летом им нужно будет подписать нападающего, но, глядя на количество их голов, ты начинал думать, что это им не так уж и нужно.
Но после пяти или шести игр [этого сезона] кажется, что «Арсенал» испытывает трудности – у них что-то не идет», – сказал бывший полузащитник «Манчстер Юнайтед» в эфире The Overlap.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости