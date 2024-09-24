«Сити» против «Арсенала» – теперь вражда. Колонка Лукомского

Новая классика?

Воскресный матч «Манчестер Сити» против «Арсенала» получился таким жарким, что полыхает до сих пор. Третий день мы читаем хейт-спичи участников. Все-все не пересказать, но вот немного хронологии и парочка совсем явных уколов:

● Кай Хавертц на первой минуте проверил Родри плечом – это задало тон. Грубая игра, грязные приемы, взаимные претензии. Финальным актом стал трюк Эрлинга Холанда: после спасительного гола он швырнул в Габриэла мячом.

● Затем норвежец подошел к Микелю Артете, посоветовал «быть скромнее» и хлопнул тренера «Арсенала» по плечу. На это остро отреагировал Габи Жезус. Стычку остановил Джек Грилиш.

● «Я даже не помню бросок Холанда. Это нормально, они были счастливы, забив на последней минуте. Они играли дома, поэтому обязаны были выиграть матч, но наша команда действительно хорошо сопротивлялась. Это битва, война. Провокационные действия в футболе нормальны, это часть игры. Ждем их на нашем поле», – резюмировал Габриэл.

● «Не знаю, можно ли сказать, что «Арсенал» теперь мастера темных искусств. Они применяют такие приемчики уже годами. Если хотите, называйте их умными трюками. Хотите – грязными. Они ломают ритм, что мешает играть. Они умеют использовать это в свою пользу», – философствовал Джон Стоунз.

Это лишь главные опорные точки. Поток околофутбольных колкостей продолжится еще несколько дней и обязательно возобновится перед встречей на «Эмирейтс».

Великое соперничество не обязано быть таким горячим вне поля. Взаимное уважение Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа пленило не меньше. В последние два года «Арсенал» заменил «Ливерпуль» в статусе главного оппонента «Сити», но вместо дружеской конкуренции зародилась настоящая ненависть, которую не способны потушить даже теплые (пока теплые) отношения главных тренеров .

Конкуренция «Ливерпуля» против «Сити» – случай, когда команды глобально похожи, отличаются лишь деталями, за счет которых в процессе противостояния делают друг друга лучше. Такое соперничество приятно для изучения и двигает футбол вперед, но в нем не хватает искры.

Для хорошей классической вражды нужно значимое отличие. И, кажется, оно образовалось между «Арсеналом» и «Сити». Ключ к пониманию лежит в цитате Бернарду Силвы: «Разница в том, что «Ливерпуль» уже выигрывал АПЛ. «Арсенал» – нет. «Ливерпуль» уже выигрывал Лигу чемпионов. «Арсенал» – нет. «Ливерпуль» всегда играл с нами на победу. В этом отношении матчи против «Арсенала» сильно отличаются от того, что было с «Ливерпулем». Это другой тип соперничества».

Совсем грубо говоря, Силва считает «Арсенал» командой трусов, которые могут обыграть чемпиона в отдельном матче, но пока не готовы полноценно сыграть в футбол на таком уровне. Такое восприятие (матча и футбола) кажется однобоким, но оно очень идет лидеру масштаба «Сити». Для этой команды фанатичная вера в идею – топливо успехов.

«Сити» – радикальная футбольная секта, которая принимает только один стиль игры. Йохан Кройфф основал религию позиционного футбола. Пеп – ее главный проповедник. А «Арсенал» Артеты – отколовшееся течение. Протестанты, которые не отрицают веру, но не признают некоторые догмы.

Тот факт, что Артета – апостол Гвардиолы, только добавляет соперничеству остроты. Микель выучил все уроки про позиционную структуру, но не так фанатично верит во владение. Его «Арсенал» никогда не поднимался выше 4-го места в АПЛ по этому параметру, хотя по эффективности взаимодействий, когда команда с мячом, сильно прокачался в последние годы.

Выезды на «Этихад» особенно подсвечивают эту сторону Артеты, но более широкие рамки дозволенного ему были свойственны всегда. В этот раз в коктейль добавилась травма Мартина Эдегора (из-за нее «Арсенал» теперь в каждом матче играет осторожнее) плюс хитрости на стандартах и затяжки времени.

Желтая карточка юниора Майлза Льюиса-Скелли – прямиком из плейбука Жозе Моуринью. На 65-й минуте, еще разминаясь, он подошел к Давиду Райе и что-то сказал, заступив при этом за линию поля. Это заметил судья Майкл Оливер – и дал карточку. После разговора Райя сел на газон и изобразил/приукрасил травму. Игра была остановлена, а Артета использовал это, чтобы подозвать игроков к бровке и дать инструкции.

Вероятно, некоторые элементы этой встречи не так уж близки Артете. «Арсенал» точно не играет так всегда. Но все равно надо ожидать нарастания антагонизма в этом направлении. Даже если не все ходы были плановыми (возможно, некоторые диктовались обстоятельствами), Артета почувствовал, что это хороший способ залезть под кожу Гвардиоле и игрокам «Сити».

Напрашивается продолжение, в котором уже понятна роль Артеты и его «Арсенала». Народ требует сиквел, даже если успех первой части строился не столько на сценарии, сколько на импровизации. Она родила колоритный образ – теперь нужно соответствовать.

По остроте ненависти «Сити» – «Арсенал» выходит на траекторию «Юнайтед» – «Арсенал» на стыке веков. Тогда в основе тоже лежали отличия, но другого толка.

Арсен Венгер не только бросал вызов гегемонии «МЮ», но и был первым успешным иностранным тренером в АПЛ. Тогда лига еще была на пике неприятия всего незнакомого, что порой граничило с ксенофобией.

«Арсенал» выступал продолжением тренера – легионеры и более элегантный континентальный стиль. «МЮ» сэра Алекса олицетворял британское величие. Стычки Роя Кина с Патриком Виейра неслучайно стали культовыми – отличное дополнение общей картины.

Кажется, сейчас зарождается нечто похожее. По крайней мере есть все элементы качественной футбольной вражды: спортивный нерв, повышенная ценность каждого очного результата, фундаментальная разница миропонимания... плюс знающие толк в послематчевом шоу Холанд с Габриэлом.

Спутники такой вражды – гигантские потоки информационного шума. Это может бесить или, наоборот, бодрить, но именно такие противостояния получаются самыми жаркими. Возможно, мы входим в эру нового большого соперничества АПЛ. Внезапно, но трэш-тока во время/после игры в нем не меньше, чем тактических ходов.

Травма Родри – кошмар для «Сити». Что придумает Пеп?

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Ben Radford; IMAGO/Conor Molloy/Global Look Press