Артета о критике игры «Арсенала» в матче с «Сити»: «Это лишь мнения, а мы будем опираться на факты. Посмотрим, кто сможет сыграть завтра – тогда поговорим о «темных искусствах»

Микель Артета высказался о критике игры «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».

– Я всегда предпочитаю факты, а не слова, так что давайте посмотрим, кто будет доступен завтра, и тогда мы сможем поговорить о «темных искусствах».

Это все мнения, не более того. Кто бы что ни говорил, они не собираются отказываться от своих слов. Мы будем опираться на факты. Если игрок [симулирует] что-то, то будет продолжать, он попадет в заявку и будет играть.

Мы вынуждены были играть так, как играли. В первые 10 или 15 минут было тяжело, но потом у нас стало получаться намного лучше. А потом мы оказались в совершенно другом контексте. Так делают все команды. Они играли 30 секунд с десятью игроками [после травмы Родри] – только посмотрите, что они сделали. Это нормально. Нам пришлось действовать иначе.

Желание команды соревноваться в любых условиях, побеждать, приспосабливаться к различным обстоятельствам, турнирам и манере игры, справляться с этим эмоционально и физически так, как это делали мы – просто великолепно.

– Вы довольны результатом?

– Нет, потому что мы хотели выиграть. Но мы понимали, насколько сложна ситуация, и с чем нам необходимо столкнуться. Дело не только в этом, но и в отсутствующих игроках.

Думаю, что мы добились значительного улучшения и должны гордиться этим. Но мы не счастливы, потому что хотели победить, – сказал главный тренер «Арсенала» на пресс-конференции перед матчем с «Болтоном».

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