«Бавария» сделает предложение по Виртцу следующим летом, «Байер» хочет 150 млн евро. Хавбек интересен «Сити», «Реалу» и «Арсеналу» и хочет перейти в клуб, претендующий на победу в ЛЧ
«Бавария» попытается купить Флориана Виртца в следующем году.
По информации Bild, мюнхенский клуб хочет подписать полузащитника «Байера» в пару к Джамалу Мусиале и сделает предложение о трансфере следующим летом.
В трансфере Флориана также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Реал». Кроме того, к борьбе за игрока присоединился «Арсенал» – лондонцы следили за ним еще во времена его выступлений за молодежную команду «Кельна».
Сам Виртц хочет присоединиться к команде с реальными шансами на победу в Лиге чемпионов, что повысит его шансы на завоевание «Золотого мяча». За трансфер футболиста «Байер» будет запрашивать 150 миллионов евро.
В текущем розыгрыше Бундеслиги 21-летний хавбек провел 4 матча, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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