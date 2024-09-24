Пьянич и его агент подтвердили переход в ЦСКА: «Это правда, соглашение есть»
Миралем Пьянич подтвердил, что переходит в ЦСКА.
Полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, сообщил об этом Sportske.ba. В момент разговора он находился в аэропорту.
Контракт будет подписан 25 сентября после медосмотра. Сообщалось, что футболист будет получать 1 млн евро в год плюс бонусы.
Агент Пьянича тоже подтвердил, что его клиент договорился с ЦСКА.
«Да, это правда. Соглашение есть», – сказал Фали Рамадани.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportske.ba
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