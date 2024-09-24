  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
17

Пьянич и его агент подтвердили переход в ЦСКА: «Это правда, соглашение есть»

Миралем Пьянич подтвердил, что переходит в ЦСКА.

Полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, сообщил об этом Sportske.ba. В момент разговора он находился в аэропорту.

Контракт будет подписан 25 сентября после медосмотра. Сообщалось, что футболист будет получать 1 млн евро в год плюс бонусы.

Агент Пьянича тоже подтвердил, что его клиент договорился с ЦСКА.

«Да, это правда. Соглашение есть», – сказал Фали Рамадани.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportske.ba
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoМиралем Пьянич
Фали Рамадани
агенты
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о Пьяниче: «Нужен ли здесь футболист, который высказывался против игры с Россией? Хочется, чтобы РФС изучил высказывания игрока, а ЦСКА принял взвешенное решение»
1250 минут назад
ЦСКА ради Пьянича отказался от возвращения Языджи («Чемпионат»)
58сегодня, 18:14
Пьянич в ЦСКА будет получать 1 млн евро в год и бонусы. Медосмотр – завтра, контракт – по схеме «1+1» (Иван Карпов)
127сегодня, 17:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» выиграл 5 матчей подряд, дальше – выезд к «Атлетико»
306 минут назад
«Реал» обыграл «Алавес» – 3:2. У Васкеса 1+1, гости забили на 85-й и 86-й
617 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Алавес», «Барселона» сыграет в среду, «Атлетико» – в четверг
1119 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» прошел «Уотфорд», «Челси» забил 5 голов «Барроу»
8029 минут назадLive
«Реал» пропустил после ошибки Васкеса на 85-й: защитник отдал неточный пас под прессингом. «Алавес» забил еще раз через 107 секунд
1014 минут назад
«Челси» выиграл три матча подряд с общим счетом 9:0
522 минуты назад
«Ман Сити» не проигрывает с начала сезона: 6 побед, 2 ничьих. Дальше – выезд к «Ньюкаслу»
128 минут назад
Мбаппе набрал 400 очков по «гол+пас» в клубной карьере – 290 голов и 110 ассистов в 377 матчах
1357 минут назад
Баннер со строкой из песни нацистской группы вывесили фанаты «Магдебурга». Клуб контактирует с ультрас, чтобы прояснить ситуацию
6сегодня, 20:01
Листаете ленту на Спортсе? Теперь за это можно выиграть призы!
сегодня, 20:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Говорил одно, а потом другое. Западная пропаганда не работает, что ли? Как только замаячил хороший контракт, перестал так думать?»
1 минуту назад
Акинфеев о победе ЦСКА в Кубке УЕФА: «Нас сразу в студию к Малахову. Потом приехали на базу, там баня, все по пивку. На следующий день обыграли «Спартак» – 3:1»
17 минут назад
Кубок Италии. 2-й раунд. «Торино» уступил «Эмполи», «Наполи» сыграет с «Палермо» в четверг
10 минут назад
«Комо» Фабрегаса одержал первую победу в сезоне, обыграв «Аталанту» в Серии А (3:2)
319 минут назад
Чемпионат Италии. «Аталанта» уступила «Комо», матч переносили из-за ливня
23324 минуты назад
Станислав Черчесов: «Никогда не любил, когда говорили «сборная Черчесова». Я поправлял, что это сборная России, которую тренирует Черчесов»
425 минут назад
«Манчестер Сити» победил «Уотфорд» (2:1) и вышел в 4-й раунд Кубка лиги
328 минут назад
«Челси» разнес «Барроу» (5:0) благодаря хет-трику Нкунку и вышел в 4-й раунд Кубка лиги
1130 минут назад
Адвокат Бугаева: «Алексей планировал отправиться на СВО после приговора»
940 минут назад
Хавбек «Динамо» Гомес: «Мой агент – отец Неймара. Каково это? Все нормально»
143 минуты назад