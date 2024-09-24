Пьянич и его агент подтвердили переход в ЦСКА: «Это правда, соглашение есть»

Миралем Пьянич подтвердил, что переходит в ЦСКА.

Полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, сообщил об этом Sportske.ba. В момент разговора он находился в аэропорту.

Контракт будет подписан 25 сентября после медосмотра. Сообщалось, что футболист будет получать 1 млн евро в год плюс бонусы.

Агент Пьянича тоже подтвердил , что его клиент договорился с ЦСКА.

«Да, это правда. Соглашение есть», – сказал Фали Рамадани .