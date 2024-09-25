Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА: «Я очень счастлив! Это большой клуб, много чего знаю о нем. Обсуждал переход с Рахимичем»

Миралем Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

Ожидается, что 34-летний боснийский полузащитник пройдет медосмотр и подпишет контракт с армейцами в среду.

«Я очень счастлив! Не могу дождаться, когда начну играть за новый клуб. Много чего знаю о ЦСКА, это большой клуб. Обсуждал ли переход с Рахимичем? Да, он легенда клуба и мой хороший друг. Что могу сказать фанатам ЦСКА? Скоро увидимся!», – сказал Пьянич после прилета в российскую столицу.

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