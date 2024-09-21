Шченсны попрощается с «Ювентусом» перед игрой с «Наполи» на «Альянц Стэдиум». Поляк провел 7 сезонов в Турине
«Ювентус» отдаст дань уважения Войчеху Шченсны перед матчем с «Наполи».
Вратарь выступал за клуб из Турина с 2017 года. Войчех выиграл с «Ювентусом» 8 трофеев, включая три скудетто. Летом 34-летний поляк объявил о завершении карьеры.
Сегодня перед игрой 5-го тура Серии А против «Наполи» на «Альянц Стэдиум» Шченсны совершит круг почета и попрощается с клубом и фанатами.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Football Italia
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