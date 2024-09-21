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Шченсны попрощается с «Ювентусом» перед игрой с «Наполи» на «Альянц Стэдиум». Поляк провел 7 сезонов в Турине

«Ювентус» отдаст дань уважения Войчеху Шченсны перед матчем с «Наполи».

Вратарь выступал за клуб из Турина с 2017 года. Войчех выиграл с «Ювентусом»  8 трофеев, включая три скудетто. Летом 34-летний поляк объявил о завершении карьеры.

Сегодня перед игрой 5-го тура Серии А против «Наполи» на «Альянц Стэдиум» Шченсны совершит круг почета и попрощается с клубом и фанатами.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Шченсны вас удивит: написал песню о любви, играет на фортепиано, мечтает уйти в архитектуру

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Football Italia
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoВойчех Шченсны
Альянц Стэдиум
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