«Барса» рассматривает подписание Шченсного после травмы тер Стегена. Войчех завершил карьеру в августе
Войчех Шченсны может возобновить карьеру в «Барселоне».
Ранее стало известно, что после травмы колена Марка-Андре тер Стегена, из-за которой он пропустит около 8 месяцев, «Барселона» намерена подписать вратаря – на этом настаивают Ханси Флик и Деку.
По данным журналиста Тони Хуанмарти, Шченсны, объявивший о завершении карьеры в августе, рассматривается клубом среди возможных вариантов усиления. Отмечается, что в «Барселоне» высоко ценят игровые качества поляка.
Еще одним вероятным кандидатом является экс-голкипер «Реала» Кейлор Навас, который, как сообщалось ранее, также заинтересован в трансфере.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Тони Хуанмарти
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