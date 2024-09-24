«Барса» рассматривает подписание Шченсного после травмы тер Стегена. Войчех завершил карьеру в августе

Войчех Шченсны может возобновить карьеру в «Барселоне».

Ранее стало известно, что после травмы колена Марка-Андре тер Стегена , из-за которой он пропустит около 8 месяцев, «Барселона » намерена подписать вратаря – на этом настаивают Ханси Флик и Деку.

По данным журналиста Тони Хуанмарти, Шченсны , объявивший о завершении карьеры в августе, рассматривается клубом среди возможных вариантов усиления. Отмечается, что в «Барселоне» высоко ценят игровые качества поляка.

Еще одним вероятным кандидатом является экс-голкипер «Реала» Кейлор Навас , который, как сообщалось ранее, также заинтересован в трансфере.