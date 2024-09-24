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  • «Барса» рассматривает подписание Шченсного после травмы тер Стегена. Войчех завершил карьеру в августе
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«Барса» рассматривает подписание Шченсного после травмы тер Стегена. Войчех завершил карьеру в августе

Войчех Шченсны может возобновить карьеру в «Барселоне».

Ранее стало известно, что после травмы колена Марка-Андре тер Стегена, из-за которой он пропустит около 8 месяцев, «Барселона» намерена подписать вратаря – на этом настаивают Ханси Флик  и Деку.

По данным журналиста Тони Хуанмарти, Шченсны, объявивший о завершении карьеры в августе, рассматривается клубом среди возможных вариантов усиления. Отмечается, что в «Барселоне» высоко ценят игровые качества поляка.

Еще одним вероятным кандидатом является экс-голкипер «Реала» Кейлор Навас, который, как сообщалось ранее, также заинтересован в трансфере.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Тони Хуанмарти
logoЮвентус
logoБарселона
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoВойчех Шченсны
logoМарк-Андре тер Стеген
logoКейлор Навас
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