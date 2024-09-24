Мостовой о сроке Бугаева за наркотики: «Плохо, что у нас таких жизненных ситуаций миллион. Ужасное чувство, когда смотришь новости или, не дай бог, включаешь телевизор, с ума сойти можно»
Александр Мостовой высказался о тюремном сроке Алексея Бугаева.
Экс-игрок сборной России приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о наркотиках.
«Ситуация ужасная, очень ужасная. Но здесь, наверное, игрок уже давно не спортивный, он давным-давно забыл про футбол, поэтому эта ситуация скорее жизненная.
Плохо, что в нашей стране таких жизненных ситуаций миллион, если не больше. Ужасное чувство возникает, когда смотришь новости, или, не дай бог, включаешь телевизор – там с ума, наверное, сойти можно просто.
Если говорить отдельно про Бугаева, то тут тяжело: мы же всех нюансов не знаем и знать не можем. Но это страшно, когда человеку дают столько лет. Мы лишь можем прочитать и что-то сказать на эту тему», – отметил бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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