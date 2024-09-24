Мостовой о результатах «Краснодара»: «При чем тут Мусаев? Состав хороший, вот и играют здорово. Игроки выходят на поле, а не тренер»

Александр Мостовой не видит заслуги Мурада Мусаева в результатах «Краснодара».

«Сейчас «Краснодар » на ходу, они хороши. Вы посмотрите на их состав, там много качественных футболистов. Есть Кордоба и Сперцян , один – лучший нападающий в РПЛ , а другой – один из лучших игроков нашего чемпионата.

При чем тут Мусаев ? Игроки выходят на поле, а не тренер. Там состав хороший, вот они и играют здорово», – заявил бывший полузащитник сборной России и «Сельты».