Мостовой о Батракове: «Таланты в России были, есть и будут – это к разговорам всяких дураков, что у нас не футбольная страна. Главное – не поднимать нос раньше времени»
Александр Мостовой высоко оценил игру Алексея Батракова в нынешнем сезоне.
«Меня удивляет, в каком порядке Батраков, если мы говорим о мальчишке, о котором еще три месяца назад особо никто не слышал. Он молодец! Для любой команды это здорово, как и для российского футбола в целом.
Я всегда говорил, что в России много талантов – просто их нужно увидеть, помочь и раскрыть. Это к разговорам всяких дураков, что у нас не футбольная страна. В стране живет 150 миллионов человек – как нет? Здорово, что у нас появляются таланты.
Таланты у нас всегда были, есть и будут. Главное – не поднимать нос раньше времени. Нужно ежедневно трудиться», – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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