«Химки» и «Пари НН» интересуются экс-тренером «Краснодара» Сторожуком. «Арсенал» при нем лидирует в Первой лиге
Тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук может получить работу в РПЛ.
43-летним специалистом на случай отставок своих тренеров интересуются «Пари НН» и «Химки», сообщает «Чемпионат». При этом ни один клуб пока не делал предложения тренеру.
«Арсенал» лидирует в Мелбет Первой лиге, набрав 23 очка в 11 матчах.
До работы с туляками Сторожук возглавлял «Краснодар».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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