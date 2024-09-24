«Химки» и «Пари НН» интересуются экс-тренером «Краснодара» Сторожуком. «Арсенал» при нем лидирует в Первой лиге

Тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук может получить работу в РПЛ.

43-летним специалистом на случай отставок своих тренеров интересуются «Пари НН » и «Химки », сообщает «Чемпионат». При этом ни один клуб пока не делал предложения тренеру.

«Арсенал » лидирует в Мелбет Первой лиге, набрав 23 очка в 11 матчах.

До работы с туляками Сторожук возглавлял «Краснодар».