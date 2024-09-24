Тебас о нелегальных трансляциях: «40% населения Испании занимается пиратством. Через 2-3 года падение доходов от аудиовизуальных прав скажется на футболе, если динамика не изменится»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал бороться с пиратскими трансляциями.

«Мы должны осознать, в чем заключается главная задача спорта как такового, я ставлю это выше новых соревнований. Если через два-три года эта динамика не изменится, мы столкнемся с падением доходов от аудиовизуальных услуг, и это скажется на футболе.

200 миллионов [евро] от аудиовизуальных прав Ла Лиги пойдут на помощь остальным категориям. Профессиональных футболистов более 50 тысяч, и это затронет каждого.

Как потребитель получает возможность потреблять? Через приложения. В Аргентине правосудие вынудило Google признать, что уже недостаточно убирать их из магазина – нужно также удалять их с мобильных устройств. Мы подадим уголовные иски против Google в Испании, в Эквадоре, Бразилии и Франции тоже, потому что с нас хватит.

Последний отчет за прошлую неделю показал, что 40% населения Испании занимается пиратством. Если мы не решим эту проблему, мы попадем в очень сложную ситуацию. Когда закон будет на нашей стороне, он уже устареет, потому что пираты идут на шаг впереди», – сказал Тебас .