Тебас о ФФП: «Ла Лига потеряла 30 млн евро за последние 10 лет, а АПЛ – 5 миллиардов. Возможности клубов на рынке не равны, УЕФА должен делать больше»

Хавьер Тебас считает необходимым усовершенствовать финансовый фэйр-плей.

«Без него лиги, которые мы поддерживаем в стабильном состоянии, придут в экономический упадок. За последние 10 лет испанский футбол потерял в общей сложности 30 миллионов евро, АПЛ – 5 миллиардов.

Важно все сбалансировать, потому что из-за этого возможности наших клубов на [трансферном] рынке не равны. Доступ к игрокам глобален, и правила должны быть соответствующими. УЕФА должен делать для этого больше, и он уже работает над этим, но нужно ускориться», – сказал президент Ла Лиги .