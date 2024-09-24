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  • Тебас о ФФП: «Ла Лига потеряла 30 млн евро за последние 10 лет, а АПЛ – 5 миллиардов. Возможности клубов на рынке не равны, УЕФА должен делать больше»
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Тебас о ФФП: «Ла Лига потеряла 30 млн евро за последние 10 лет, а АПЛ – 5 миллиардов. Возможности клубов на рынке не равны, УЕФА должен делать больше»

Хавьер Тебас считает необходимым усовершенствовать финансовый фэйр-плей.

«Без него лиги, которые мы поддерживаем в стабильном состоянии, придут в экономический упадок. За последние 10 лет испанский футбол потерял в общей сложности 30 миллионов евро, АПЛ – 5 миллиардов.

Важно все сбалансировать, потому что из-за этого возможности наших клубов на [трансферном] рынке не равны. Доступ к игрокам глобален, и правила должны быть соответствующими. УЕФА должен делать для этого больше, и он уже работает над этим, но нужно ускориться», – сказал президент Ла Лиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
бизнес
Хавьер Тебас
финансовый фэйр-плей
деньги
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