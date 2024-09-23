Тебас о календаре: «ФИФА советуется с нами, но делает что хочет, хотя мы несогласны. Это угрожает здоровью игроков и футбольной экосистеме. Забастовка реальна, думаю»
Ранее игроки топ-клубов, в частности Родри из «Манчестер Сити», Алиссон из «Ливерпуля» и Жюль Кунде из «Барселоны», высказали недовольство из-за перегруженного календаря. Упоминалось, что по этой причине игроки могут устроить забастовку.
«Когда ФИФА советуется по поводу календаря, мы говорим им, что несогласны, но они делают то, что хотят. В этом монополизме приходится приспосабливаться.
Я принципиально не сторонник забастовок. После разговоров с FIFPRO (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов – Спортс’‘) я думаю, что это реально.
Это не просто проблема элиты, невозможно продолжать такое количество соревнований, потому что это ставит под угрозу здоровье игроков и футбольную экосистему. Это скрытый, но безусловный риск. Они не думают о последствиях для футбольной индустрии.
В лигах заметны различия между теми, кто зарабатывает больше, и теми, кто зарабатывает меньше всех. Это может постепенно привести к гибели национальных лиг», – заявил президент Ла Лиги.
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