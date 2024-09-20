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Ла Лига добилась блокировки нелегального сервиса с трансляциями в Латинской Америке: «Это пример для всего мира в борьбе с пиратством и мошенничеством»

Ла Лига добилась блокировки крупного нелегального сервиса онлайн-трансляций.

Аргентинский суд предписал Google заблокировать использование приложения Magis TV, обеспечив блокировку всех доменов, связанных с незаконным сервисом интернет-телевидения.

После того, как инфраструктура Magis TV будет заблокирована, приложение больше не сможет загружаться в среде Android. Более того, оно будет удалено с устройств, на которые было скачано до вынесения этого решения – ранее подобные судебные решения не выносились нигде в мире.

Как сообщает Ла Лига, Google играет «ключевую роль как посредник во всей операционной цепочке аудиовизуального мошенничества», и по оценкам ассоциации, «если бы Google сотрудничал, пиратство можно было бы сократить на 80%».

Команды по борьбе с аудиовизуальным мошенничеством в Испании и представители в Аргентине собрали отчеты и доказательства, которые были переданы в прокуратуру.

Судебное решение было вынесено в рамках дела, в ходе которого в Буэнос-Айресе и Мисьонесе расследовались сети по продаже TV Box-устройств, незаконно использующихся для трансляции сигналов кабельных операторов, на которых уже было предустановлено приложение Magis TV.

«Это решение является примером для всего мира в борьбе с пиратством и мошенничеством в области аудиовизуального контента.

Удалось не только заблокировать все домены, связанные с незаконным сервисом и его технологической инфраструктурой, но также было постановлено, что Google должен препятствовать использованию пиратских приложений», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Мадрид
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бизнес
телевидение
Хавьер Тебас
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