  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Зенита» Медведев: «Сафонов и Миранчук подтверждают, что у нас хороший футбол и футболисты. Если игрок работает над собой, то ему открыты двери в лучшие клубы мира»
4

Глава «Зенита» Медведев: «Сафонов и Миранчук подтверждают, что у нас хороший футбол и футболисты. Если игрок работает над собой, то ему открыты двери в лучшие клубы мира»

Александр Медведев оценил успехи российских игроков за границей.

«Игра Сафонова и Миранчука в своих чемпионатах еще раз подтверждает, что у нас хороший футбол и хорошие футболисты. Миранчук забил блестящий гол в присутствии Месси, затем отличился с пенальти.

Сафонов в дебютном матче смог отыграть на ноль. В следующем матче пропустил, но ничего страшного не случилось. Это говорит о том, что если футболист работает над собой, то ему открыты двери в лучших клубах и лигах мира», – сказал председатель правления «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoЗенит
logoПСЖ
logoМЛС
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoАлександр Медведев
logoАлексей Миранчук
logoМатвей Сафонов
logoАтланта Юнайтед
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию»
104вчера, 09:45
Александр Медведев: «У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет на ноль в ЛЧ»
7722 сентября, 11:59
«Миранчук может бороться с Месси за звание одного из лучших в МЛС. Леша – топ-уровень и как человек, и как футболист». Форвард «Локо» Сулейманов о новичке «Атланты»
5012 августа, 17:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Большинство стран УЕФА поддержали допуск сборных России U17. Глава Белорусской федерации футбола предложил играть на нейтральных полях
717 минут назад
Гафин о судействе матча со «Спартаком»: «В «Динамо» сильно удивлены. Угальде и Бонгонда падали и выпрашивали фол, но там карточка не была показана»
428 минут назад
Черчесов о давлении СМИ: «Давление – термин медицинский, у нас оно стабильное – 120 на 80. В Австрии учили, как общаться с журналистами, иногда кровь осетинская играет, есть грех»
3737 минут назад
У Бареллы растяжение мышц бедра. Хавбек пропустит 3 матча «Интера» и вернется после паузы на сборные
744 минуты назад
«Рома» связывалась с Хави после увольнения де Росси. Экс-тренер «Барселоны» «вежливо отказал»
1244 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас о нелегальных трансляциях: «40% населения Испании занимается пиратством. Через 2-3 года падение доходов от аудиовизуальных прав скажется на футболе, если динамика не изменится»
2 минуты назад
Кубок Италии. 2-й раунд. «Лечче» – «Сассуоло», «Торино» против «Эмполи», «Удинезе» сыграет в среду, «Наполи» – в четверг
54 минуты назадLive
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Кубань Холдинг» пропустил 5 голов от «Сочи», «Ротор» в гостях у «Волги», «Урал» и «СКА Хабаровск» сыграют в среду
655 минут назадLive
«Рубин» сыграет с «Факелом». Приходите поддержать казанцев в домашнем кубковом матче!
56 минут назадРеклама
РПЛ согласовала дополнительные 15 трансляций на «Матч ТВ» перед сезоном – за это заплатит спонсор лиги. Всего их будет 75
456 минут назад