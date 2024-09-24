Глава «Зенита» Медведев: «Сафонов и Миранчук подтверждают, что у нас хороший футбол и футболисты. Если игрок работает над собой, то ему открыты двери в лучшие клубы мира»

Александр Медведев оценил успехи российских игроков за границей.

«Игра Сафонова и Миранчука в своих чемпионатах еще раз подтверждает, что у нас хороший футбол и хорошие футболисты. Миранчук забил блестящий гол в присутствии Месси, затем отличился с пенальти.

Сафонов в дебютном матче смог отыграть на ноль. В следующем матче пропустил, но ничего страшного не случилось. Это говорит о том, что если футболист работает над собой, то ему открыты двери в лучших клубах и лигах мира», – сказал председатель правления «Зенита ».