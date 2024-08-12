«Миранчук может бороться с Месси за звание одного из лучших в МЛС. Леша – топ-уровень и как человек, и как футболист». Форвард «Локо» Сулейманов о новичке «Атланты»
Тимур Сулейманов думает, что Алексей Миранчук составит конкуренцию Лионелю Месси.
«В ПСЖ хотят играть многие. Сафонов уехал – молодец. Надеюсь, он будет играть и показывать хорошую игру.
Что касается Алексея Миранчука, не считаю, что МЛС – это плохая лига. Это не шаг назад. Если человек захотел там выступать, значит, это лучшее для него решение. Он сам определяет свою судьбу, а не мы. Дай бог, он покажет там себя.
Конечно, Леша может бороться с Месси за звание одного из лучших игроков МЛС. Миранчук – это топ-уровень. И как человек, и как футболист. Я в него очень сильно верю», – сказал нападающий «Локомотива».