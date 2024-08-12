«Миранчук может бороться с Месси за звание одного из лучших в МЛС. Леша – топ-уровень и как человек, и как футболист». Форвард «Локо» Сулейманов о новичке «Атланты»

Теги Локомотив ПСЖ МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Алексей Миранчук Матвей Сафонов Интер Майами Атланта Юнайтед Тимур Сулейманов Футбол

Тимур Сулейманов думает, что Алексей Миранчук составит конкуренцию Лионелю Месси.

«В ПСЖ хотят играть многие. Сафонов уехал – молодец. Надеюсь, он будет играть и показывать хорошую игру.

Что касается Алексея Миранчука, не считаю, что МЛС – это плохая лига. Это не шаг назад. Если человек захотел там выступать, значит, это лучшее для него решение. Он сам определяет свою судьбу, а не мы. Дай бог, он покажет там себя.

Конечно, Леша может бороться с Месси за звание одного из лучших игроков МЛС. Миранчук – это топ-уровень. И как человек, и как футболист. Я в него очень сильно верю», – сказал нападающий «Локомотива».

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24 комментария
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Ответ superbro
Месси: всегда мечтал о левой ноге Миранчука
«Да и о правой тоже (но уже другого Миранчука). Может, хоть так бы удалось приблизиться к уровню таланта Дениса Давыдова», скромно добавил Лео🙏
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Месси: всегда мечтал о левой ноге Миранчука
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Срочно проверьте на допинг товарища.
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Ответ superbro
Вообще в борьбе думаю Алексей победит Леонида
И в боксе тоже)
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Лови наркомана!
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Вообще в борьбе думаю Алексей победит Леонида
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Сулейманов что вкурил крепче кальяна :)
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🙆🤣..
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Как-то неудачненько Сулейманов в вагон-ресторан зашёл. Траванули чем то бедолагу.
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🤡... Легенда мирового уровня, чего уж там....
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про золотой мяч уже были шутки ?
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Сулейман-оглы явно попутал берега
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Это как, когда в интервью у Ибры спросили, какого ему конкурировать с Карлосом Вела
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чем их там кормят? фильм ""факультет"?
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Месси нервно курит...
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Бросайте эту дурь. Месси даже в 70 будет лучше.
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Миранчук может конкурировать с Месси только по игре в домино.
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Анекдоты про топов подъехали
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Ответ Водяра
Месси: «кто это вообще?»
Двоеточие лишнее 🤓
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