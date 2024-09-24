Флик о замене тер Стегена: «Нужно оценить разные варианты – обсудим с Деку и командой. Мы уверены в Пенье и не ощущаем давления»

Ханс-Дитер Флик рассказал о планах «Барсы» после травмы Марка-Андре тер Стегена.

– Прежде всего, я должен сказать, что Иньяки [Пенья] отлично показывал себя как на предсезонке, так и на тренировках. Такому вратарю, как он, всегда очень трудно быть наготове. Мы уверены в нем – посмотрим, что делать дальше.

У нас очень молодой состав, и мы должны заботиться об игроках. Мы не чувствуем давления, с Иньяки мы спокойны.

– Нужно подписать опытного вратаря или голкипера на будущее?

– Нужно оценить различные варианты. Мы не чувствуем давления. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

В первую очередь мы обсудим этот вопрос с командой и с Деку . Посмотрим, какое решение мы примем, – сказал главный тренер «Барселоны».

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