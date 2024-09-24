Флик из-за приступа кашля прервал пресс-конференцию перед матчем с «Хетафе». Тренер «Барсы» вернулся спустя несколько минут и извинился перед журналистами
Ханс-Дитер Флик прервал пресс-конференцию из-за кашля.
Во время общения с журналистами перед завтрашним матчем с «Хетафе» у главного тренера «Барселоны» случился приступ кашля. Флик вынужден был покинуть зал, но уже спустя несколько минут смог продолжить пресс-конференцию.
В конце мероприятия тренер «Барселоны» извинился перед журналистами за кашель и проблемы с голосом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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