Флик из-за приступа кашля прервал пресс-конференцию перед матчем с «Хетафе». Тренер «Барсы» вернулся спустя несколько минут и извинился перед журналистами

Ханс-Дитер Флик прервал пресс-конференцию из-за кашля.

Во время общения с журналистами перед завтрашним матчем с «Хетафе » у главного тренера «Барселоны» случился приступ кашля. Флик вынужден был покинуть зал, но уже спустя несколько минут смог продолжить пресс-конференцию.

В конце мероприятия тренер «Барселоны» извинился перед журналистами за кашель и проблемы с голосом.