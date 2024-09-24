Таунсенд о шансах Трента остаться в «Ливерпуле»: «Реал» есть «Реал», не думаю, что игрок может отказаться. Он не может сказать «нет»

Эндрос Таунсенд высказался о шансах Трента Александер-Арнолда перейти в «Реал».

Контракт 25-летнего защитника с «Ливерпулем » рассчитан до конца нынешнего сезона. Мадридский клуб хочет пригласить англичанина в команду, если тот станет свободным агентом.

«Не думаю, что он ищет возможность уйти из «Ливерпуля», но «Реал » есть «Реал».

Если есть интерес с их стороны, то я не думаю, что игрок может отказаться. Он не может сказать «нет» «Реалу», – заявил бывший нападающий «Эвертона» Эндрос Таунсенд .

«Реал» работает над бесплатным подписанием Трента и Дэвиса в 2025 году