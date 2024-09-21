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Трент сделал 100 результативных действий в качестве игрока «Ливерпуля» – 19 голов и 81 ассист

Трент Александер-Арнолд сделал юбилейное результативное действие за «Ливерпуль».

Защитник отдал голевой пас на Луиса Диаса в матче против «Борнмута» (3:0, второй тайм).

Трент принял непосредственное участие в сотне голов в составе мерсисайдцев.

На счету англичанина теперь 19 забитых мячей и 81 результативная передача в качестве игрока «Ливерпуля».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoБорнмут
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛуис Диас
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