Трент сделал 100 результативных действий в качестве игрока «Ливерпуля» – 19 голов и 81 ассист

Трент Александер-Арнолд сделал юбилейное результативное действие за «Ливерпуль».

Защитник отдал голевой пас на Луиса Диаса в матче против «Борнмута » (3:0, второй тайм).

Трент принял непосредственное участие в сотне голов в составе мерсисайдцев.

На счету англичанина теперь 19 забитых мячей и 81 результативная передача в качестве игрока «Ливерпуля ».