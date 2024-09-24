Джонсон о Тренте в «Реале»: «Беллингем может стать последним кусочком пазла. Деньги не будут главным фактором, а если ему нужны трофеи, «Мадрид» это гарантирует»

Глен Джонсон высказался о возможном переходе Трента Александер-Арнолда в «Реал».

Действующее соглашение 25-летнего защитника с «Ливерпулем » рассчитано до конца сезона-2024/25. Сообщалось , что мадридский клуб хочет подписать контракт с англичанином, если тот станет свободным агентом.

«На 95% клуб привлекателен сам по себе, но если Джуд поговорит с Трентом и расскажет, как там здорово, то это поможет сделать решение окончательным.

Давайте посмотрим правде в глаза: если «Реал » позвонит, то большинство игроков захотят перейти туда. Беллингем может стать последним кусочком пазла, но я считаю, что Трент будет согласен на сделку, независимо от того, повлияет на нее Джуд или нет.

«Реал» гарантированно будет выигрывать. Деньги для Александер-Арнолда не будут главным фактором, потому что всем игрокам с его статусом платят очень хорошо.

Так что если ему нужны трофеи, то «Реал» это гарантирует, но болельщики «Ливерпуля» будут рады, если он останется и поборется за трофеи на «Энфилде», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон .

Похоже, Трент хочет купить «Нант». Но скандальный владелец все отрицает 🤷‍♂️