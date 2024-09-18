Александер-Арнолд сделал 80-й голевой пас за «Ливерпуль» во всех турнирах. С момента его дебюта только 2 игрока АПЛ ассистировали чаще – де Брюйне и Салах
Трент Александер-Арнолд сделал 80-й голевой пас за «Ливерпуль» во всех турнирах.
Защитник ассистировал при первом голе английского клуба в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом» (3:1). Его забил Ибраима Конате.
С учетом этой результативной передачи у 25-летнего футболиста стало 80 ассистов в составе клуба во всех турнирах.
Александер-Арнолд дебютировал за «Ливерпуль» в октябре 2016 года. С этого момента только 2 игрока АПЛ сделали больше голевых передач во всех турнирах – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 146) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 90).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BBC
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