«Реал» работает над бесплатным подписанием Трента и Дэвиса в 2025 году (Маттео Моретто)

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид возможные трансферы Трент Александер-Арнолд Альфонсо Дэвис Футбол

«Реал» хочет усилиться двумя звездными свободными агентами в 2025 году.

Инсайдер Маттео Моретто утверждает, что мадридцы работают над подписанием Альфонсо Дэвиса и Трента Александер-Арнолда следующим летом, когда у них закончатся контракты с «Баварией» и «Ливерпулем» соответственно.

Сообщалось, что мюнхенцам не удается договориться с канадским футболистом о продлении договора. Мерсисайдцы же только планируют предложить своему защитнику новый контракт.

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22 комментария
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Девис на фланг винисиуса. Очень странная история. Будет 2 электрички.
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Ответ ман сити фейк
Будем наблюдать как Ямаль возит Трента. Как в своё время возил Митомо
У них фланги разные ,дурачок)))
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Вальверде скоро будет как в том самом видео с девушкой на диване на превью)
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Ответ corazon blanco
Ну ладно Дэвис, но зачем Трент который вообще не защитник от слова совсем.
Похоже на построение новых Галактикос. Кажется, что Перес готовит свой уход из клуба в ближайшие годы
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Трент это который угловой Барселоне?
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Смысл Дэвису сидеть под Менди?
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просто топовые ребята по трансферам,понятное дело,что в Реал хотят все,но всё же
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Ответ The NOTORIOUS
Похоже на построение новых Галактикос. Кажется, что Перес готовит свой уход из клуба в ближайшие годы
Перес хочет переизбраться на еще один срок, не давно было новость(на что я очень надеюсь)
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Трент это который угловой Барселоне?
Легенда
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Ответ ман сити фейк
Будем наблюдать как Ямаль возит Трента. Как в своё время возил Митомо
Пока наблюдаем как брошенка Джамаль рыдает крокодильими слезами))
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Великий Дон Пэрес
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Анжела Дэвис?
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Ждём угловой в Эль Классико ?
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Ответ The NOTORIOUS
Похоже на построение новых Галактикос. Кажется, что Перес готовит свой уход из клуба в ближайшие годы
Кажется, что Переса ничему жизнь не учит. Галактикос как раз особо и не работали, зачем он опять в это полез? Разве что пиар🤷‍♂️
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