«Реал» работает над бесплатным подписанием Трента и Дэвиса в 2025 году (Маттео Моретто)
«Реал» хочет усилиться двумя звездными свободными агентами в 2025 году.
Инсайдер Маттео Моретто утверждает, что мадридцы работают над подписанием Альфонсо Дэвиса и Трента Александер-Арнолда следующим летом, когда у них закончатся контракты с «Баварией» и «Ливерпулем» соответственно.
Сообщалось, что мюнхенцам не удается договориться с канадским футболистом о продлении договора. Мерсисайдцы же только планируют предложить своему защитнику новый контракт.
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