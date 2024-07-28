«Реал» работает над бесплатным подписанием Трента и Дэвиса в 2025 году (Маттео Моретто)

«Реал» хочет усилиться двумя звездными свободными агентами в 2025 году.

Инсайдер Маттео Моретто утверждает, что мадридцы работают над подписанием и следующим летом, когда у них закончатся контракты с «Баварией» и « » соответственно.

Сообщалось, что мюнхенцам не удается договориться с канадским футболистом о продлении договора. Мерсисайдцы же только планируют предложить своему защитнику новый контракт.

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