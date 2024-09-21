Похоже, Трент хочет купить «Нант». Но скандальный владелец все отрицает 🤷‍♂️

«Полная чушь. Кто это?»

Трент Александр-Арнольд всерьез думает над покупкой «Нанта» – об этом пишет L’Équipe. Его семья якобы уже направила первое предложение – на 140 млн евро.

На данный момент «Нант» отрицает какие-либо переговоры с звездой «Ливерпуля».

Отец Трента хочет клуб во Франции и смотрел на «Гавр»

По данным L’Équipe, на покупке настаивает отец англичанина Майкл. Он управляет интересами сыновей через лондонскую инвестиционную фирму, проявляет интерес к французскому спортивному рынку и видит «огромные финансовые перспективы».

Майкл рассматривал «Сент-Этьен» и «Гавр» Далера Кузяева, но в итоге нацелился на «Нант» – из-за их сложностей с финансами.

«Нант» принадлежит бизнесмену Вальдемару Ките. Он владеет клубом с 2007-го, поправил финансы и даже выигрывал Кубок Франции в 2022-м. Однако фанаты «Нанта» его ненавидят: неудача с постройкой нового стадиона и срыв сделки по продаже телевизионных прав привели к большим убыткам. Теперь Кита почти не вкладывает денег, а клуб постепенно тонет в долгах.

Источник добавляет, что бизнесмен провел встречу с семьей Трента по видеосвязи прошлым летом, а позже встретился с ними в Женеве. Теперь в Лондоне состоялась третья встреча.

Сделку оценивают в 140 млн евро: фиксированные 80 миллионов евро плюс кредит на 20 миллионов евро, а еще бонусы на 40 миллионов. Трент готов столько заплатить.

«Кто это? Полная чушь». Владелец «Нанта» все отрицает

И вроде условия всех устраивают, но тут к прессе вышел сам Вальдемар Кита – все отрицает. Говорит, даже не знает Трента: «Полная чушь. Кто это вообще придумал? Как можно ожидать, что серьезный человек, который хочет купить клуб, будет действовать через журналиста?

Трент Александер-Арнолд? Я даже не знаю, кто это. Я только что разговаривал со своим юристом и спросил: «Кто этот парень?»

Я никогда ни с кем не общался по видеосвязи, вообще никогда. Это же бред. Когда я продавал свою компанию, никто не был в курсе, даже персонал. Вот как работает бизнес. Все это делается для того, чтобы нанести нам ущерб, помешать. Это несерьезно».

Трент уже зашел в «Формулу-1». Он фанатеет от гонок

Осенью 2023-го семья Александера-Арнолда инвестировала в «Альпин», команду компании Renault в «Формуле-1». Сделку оформили через нью-йоркскую частную инвестиционную компанию Otro Capital совместно с Хуаном Матой, экс-игроком «Челси» и «Ман Юнайтед».

Трент фанатеет от «Формулы-1» и не пропускает ключевые заезды. Смотрит вместе с партнерами по «Ливерпуля», особенно часто – с Вирджилом ван Дейком.

«Он тоже любит «Ф-1», – рассказывал Александер-Арнолд. – Конечно, он огромный фанат Макса Ферстаппена. Он капитан, я вице-капитан, так что мы решаем, что смотреть по ТВ. Если гонка пересекается с гольфом, выбираем гонку, хотя многие ребята любят гольф и недовольны.

Мне нравится следить, как команды «Ф-1» выжимают все из мельчайших деталей, чтобы опередить конкурентов. Меня это очень интригует, ведь на высочайшем уровне мы очень близки. Все решают небольшие отличия»

Одноклубники интересуются вложениями в «Альпин», говорит Трент: «Парни спрашивают, хотят узнать об этом. Им очень интересно, потому что подобного почти нет в футболе. Если случится плохой уик-энд на трассе, меня раскритикуют, но, надеюсь, я буду смеяться последним».

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Carl Recine, Mark Thompson; East News /JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP