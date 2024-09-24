«Ливерпуль» интересуется Виртцем, Фримпонгом и Паласиосом из «Байера». За 21-летнего Флориана могут заплатить 100 млн евро (CaughtOffside)
«Ливерпуль» интересуется Флорианом Виртцем из «Байера».
По информации CaughtOffside, английский клуб также присматривается к одноклубникам 21-летнего немца Джереми Фримпонгу и Эксекиэлю Паласиосу.
Сообщается, что «Ливерпуль» будет готов заплатить «Байеру» за Виртца 100 миллионов евро.
Во Фримпонге видят потенциальную замену Тренту Александер-Арнолду, который может покинуть клуб летом 2025 года. На 23-летнего защитника уже претендует «Манчестер Юнайтед», а стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.
К 25-летнему Паласиосу проявляют интерес «Челси» и «Арсенал», но отмечается, что установленная цена в 60 миллионов евро может стать проблемой для покупателей, у которых есть некоторые опасения по поводу истории травм хавбека.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: CaughtOffside
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