«Реал» хочет подписать Родри, Трента и Салиба или Ромеро следующим летом. Клуб следит за ходом дела о 115 нарушениях «Сити» (The Independent)

«Реалу» интересны 4 игрока АПЛ.

Мадридский клуб хочет подписать Трента Александер-Арнолда , Родри и Вильяма Салиба или Кристиана Ромеро следующим летом, сообщает The Independent.

Родри является приоритетной трансферной целью «сливочных». «Реал» следит за ходом дела о 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити» – это может повлиять на осуществление сделки. Считается, что самому полузащитнику может быть интересен вариант с возвращением в Испанию.

Трент еще не продлил контракт с «Ливерпулем » и может стать свободным агентом по окончании этого сезона. Защитник «Ливерпуля» дружит с полузащитником «Реала » Джудом Беллингемом, они часто обсуждают Мадрид. Александер-Арнолд хочет увидеть, как будет развиваться ситуация в мерсисайдском клубе после ухода Юргена Клоппа.

В Салиба «Реал» видит будущее своей обороны. При этом в «Мадриде» понимают, что подписать защитника «Арсенала» может быть очень непросто. В качестве альтернативы клуб рассматривает вариант с трансфером Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».