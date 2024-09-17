«Реал» хочет подписать Родри, Трента и Салиба или Ромеро следующим летом. Клуб следит за ходом дела о 115 нарушениях «Сити» (The Independent)
Мадридский клуб хочет подписать Трента Александер-Арнолда, Родри и Вильяма Салиба или Кристиана Ромеро следующим летом, сообщает The Independent.
Родри является приоритетной трансферной целью «сливочных». «Реал» следит за ходом дела о 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити» – это может повлиять на осуществление сделки. Считается, что самому полузащитнику может быть интересен вариант с возвращением в Испанию.
Трент еще не продлил контракт с «Ливерпулем» и может стать свободным агентом по окончании этого сезона. Защитник «Ливерпуля» дружит с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом, они часто обсуждают Мадрид. Александер-Арнолд хочет увидеть, как будет развиваться ситуация в мерсисайдском клубе после ухода Юргена Клоппа.
В Салиба «Реал» видит будущее своей обороны. При этом в «Мадриде» понимают, что подписать защитника «Арсенала» может быть очень непросто. В качестве альтернативы клуб рассматривает вариант с трансфером Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий