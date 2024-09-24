Первый тренер Батракова: «У Алексея очень светлая голова. Не хочу сравнивать его с каким-то иностранцем. У нас своих таких игроков много было – Гаврилов, например»
– Какие самые сильные качества выделите у Батракова?
– Он начинал в мини-футболе, который сейчас называется футзал. То есть большим футболом у нас он даже не занимался. Главной составляющей Алексея является то, что он видит поле, читает игру. У него очень светлая голова, и именно поэтому он выполняет такие передачи, обостряет, сам забивает. Это после у него добавилась техника, люди с ним поработали.
– То есть он диспетчер команды, как Кевин де Брюйне в «Манчестер Сити»?
– Не хочу его сравнивать с каким-то иностранным футболистом. У нас своих таких игроков много было, например, Юрий Гаврилов. Он же тоже видел поле, читал игру. Была даже футбольная пословица: «Не знаешь, что делать с мячом, – отдай Гаврилову, он-то знает». Алексей такой же, тем более Галактионов выбрал позицию, которая подходит ему.
– Можно ли сказать, что Галактионов его раскрепостил?
– Конечно. Понимаете, Михаил Михайлович с ним еще в молодежке занимался. Он его раскрыл, подобрал позицию – и у Леши пошло. Галактионов – молодец, всегда доверяет молодежи. Он правильно подвел Батракова к этому, постепенно выпуская на пять-десять минут. Дальше – больше. Результат, как видите, налицо, – сказал Александр Зуев.
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