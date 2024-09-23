«Тюкавин – гений, но Батраков еще большим гением может вырасти. Никогда не видел такого дебюта». Геркус о хавбеке «Локо»
Илья Геркус оценил перспективы хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.
«Тюкавин – гений, конечно, нет вопросов, решил сегодня (сделал дубль в матче со «Спартаком» – Спортс”). Но Батраков еще большим гением может вырасти. Никогда не видел такого дебюта.
Куда поплевать, чтоб не сглазили?» – написал бывший гендиректор «Локомотива».
У Батракова второй дубль подряд и 7+5 за 9 туров. Кто еще врывался в РПЛ так дерзко?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
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