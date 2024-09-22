Батраков о 7+5 в 9 матчах РПЛ за «Локо»: «Нет целей по голам и передачам в сезоне. Есть только командные – быть как можно выше в таблице»
19-летний полузащитник сделал дубль в игре 9-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (3:1). На счету Батракова 7 голов и 5 голевых передач в 9 матчах чемпионата.
– Для вас уже привычно после матчей давать интервью в качестве лучшего игрока?
– Хочу поблагодарить команду, без которой не было бы всего этого и я не забивал мячи.
– Ваш второй гол был после наигранной комбинации? От вас не ожидаешь забитых мячей головой.
– Поверил, что мяч ко мне прилетит или Тимур Сулейманов прокинет его дальше, побежал туда и забил.
– Есть ли у вас какая‑то цель по голам и передачам за сезон?
– По голам и передачам – нет. Есть только командные цели – быть как можно выше в таблице.
– Выше – это первое место?
– Не хочу загадывать, мы движемся от матча к матчу. Хотим побеждать в каждой игре, – сказал полузащитник «Локомотива».
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