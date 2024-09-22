Батраков о 7+5 в 9 матчах РПЛ за «Локо»: «Нет целей по голам и передачам в сезоне. Есть только командные – быть как можно выше в таблице»

Алексей Батраков высказался о своей результативности в этом сезоне.

19-летний полузащитник сделал дубль в игре 9-го тура Мир РПЛ против «Пари НН » (3:1). На счету Батракова 7 голов и 5 голевых передач в 9 матчах чемпионата.

– Для вас уже привычно после матчей давать интервью в качестве лучшего игрока?

– Хочу поблагодарить команду, без которой не было бы всего этого и я не забивал мячи.

– Ваш второй гол был после наигранной комбинации? От вас не ожидаешь забитых мячей головой.

– Поверил, что мяч ко мне прилетит или Тимур Сулейманов прокинет его дальше, побежал туда и забил.

– Есть ли у вас какая‑то цель по голам и передачам за сезон?

– По голам и передачам – нет. Есть только командные цели – быть как можно выше в таблице.

– Выше – это первое место?

– Не хочу загадывать, мы движемся от матча к матчу. Хотим побеждать в каждой игре, – сказал полузащитник «Локомотива ».