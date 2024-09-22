Зобнин о словах Тюкавина про слабую игру Денисова в обороне: «Пусть следит за своими игроками, зачем провоцировать? Даниил не играл бы в «Спартаке», если бы его уровень был низким»
Роман Зобнин прокомментировал слова Константина Тюкавина о Данииле Денисове.
После матча со «Спартаком» (2:2) сделавший дубль форвард «Динамо» высказался об игре защитника красно-белых: «Вываливался с фланга Денисова, он не так хорошо обороняется. Шел осознанно, получалось обыграть его».
– Тюкавин сказал, что у Денисова низкий уровень игры в обороне.
– Это его мнение. Я считаю по-другому. Денисов не играл бы в «Спартаке», если бы его уровень был низким. За исключением момента с голом, во втором тайме он сыграл хорошо. Не проваливался, играл уверенно.
Спросите у Тюкавина, зачем он это говорит. Пусть следит за своими футболистами, зачем говорить про чужих? Тем более оба русские футболисты, встретятся в сборной. Зачем провоцировать? – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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