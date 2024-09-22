Ну и почему «Спартак» так упустил концовку?

А вы поняли?

«Спартак» Деяна Станковича всегда жестко заряжен: это видно и по бесконечному прессингу, и по отдаче, и по концентрации. Даже если кто-то ошибается, его обязательно страхуют.

С «Динамо» в этом плане сразу пошло не по плану: при Станковиче почти не бывает таких провалов, как в эпизоде с первым голом Константина Тюкавина, но затмение случилось. Необычное ощущение – вроде бы нынешний «Спартак» так не пропускает.

Впрочем, команда Станковича все быстро перевернула. Хочется много-много хвалить Манфреда Угальде. Давайте по-честному: в прошлом сезоне он был совсем неубедительным и стал почти мемом. Не поверю, что вы не шутили про голы Угальде в РПЛ.

Одна из теорий – отсутствие Квинси Промеса, с которым Угальде классно взаимодействовал на сборах и должен был уничтожать в чемпионате. Без голландца нормального компаньона рядом не оказалось, Манфреду было не с кем отыгрываться – отсюда и ноль голов. Это мы уже не проверим, но версия про Промеса будто бы правдивая: как только приехал Эсекиэль Барко, Угальде мгновенно изменился.

Особенно восхищает, как Угальде работает в прессинге и как пашет в обороне. Нечеловеческий объем работы – будто не свойственный техничному нападающему его плана . Угальде вообще ужас для защитников: Константин Генич во время трансляции не раз говорил, что костариканец забирается под кожу соперникам. Это, пожалуй, лучшее определение его игры.

Обратите внимание, как он цепляется, как ставит корпус, как выцарапывает мячи, как ставит спину и задницу – его реально сложно отпихнуть. А еще он умеет бить без подготовки (момент с голом) и выдавать неочевидные пасики (роскошная стенка с Зобниным).

Так Угальде отработал весь матч и продолжал прессинговать даже в компенсированное время. Казалось, можно сказать, что у Станковича все-таки есть средства по излечению от баркозависимости.

Но на 94-й Угальде без сил и эмоций рухнул в центре поля. Несмотря на все его старания, «Спартак» не сохранил победу.

Мне сложно объяснить природу проваленной концовки.

Замены? Да вроде все по позиции, все в рабочем режиме, как и надо.

Устали? Возможно, но ощущения такого точно не было – спартаковцы до конца продолжали прессинговать как сумасшедшие.

Расслабились? Сомневаюсь, что со Станковичем вообще можно расслабиться.

Ведь был не только гол Тюкавина, но и опасные моменты перед ним и после. Надо, кстати, респектнуть Александру Максименко, что потащил удар от Ярослава Гладышева – так могли и проиграть.

Наверное, «Спартаку» просто не всегда хватает класса. И гол Тюкавина это показал. Я не хочу обвинять одного Даниила Денисова в упущенной победе, но сыграл он плохо и позволил форварду «Динамо» слишком многое.

Такого быть не должно – как и упущенных побед в большинстве.

Ладно, «Спартак» Станковича только строится. И это поражение – тоже хороший опыт.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф