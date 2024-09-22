Так спаслось «Динамо»: мешал хаос справа, монстр Тюкавин включился в меньшинстве. А кто хорош в «Спартаке»?
Экспресс-разбор фееричного дерби.
«Динамо» снова забило в конце матча. Теперь жертва – «Спартак» Деяна Станковича, упустивший победу в большинстве (2:2). Разбираем главное.
«Динамо» доминировало на старте. Рецепт – в ярких контратаках
Перед дерби мы предупреждали: главная интрига – в быстрых переходах. Так и получилось в стартовые 5-10 минут.
«Спартак» страдал из-за ярких контратак «Динамо».
1. Пропущенный гол – из-за мини-провала в прессинге: Даниил Хлусевич завис наверху, Роман Зобнин вынужденно сел за вингером Артуром Гомесом, Руслану Литвинову пришлось подняться к Бителло (планировалось, что Барко – Зобнин – Умяров будут разбирать Фомина – Бителло – Карраскаля один в один). Дальше – дело техники, Бителло воспользовался свободной зоной, а вернувшийся после травмы Муми Нгамале блестяще забежал в середину.
2. Константин Тюкавин трижды топово отклеивался от Срджана Бабича: в первом случае отрезал Даниила Хлусевича, во втором – спас Олег Рябчук, в третьем – криво прострелил Артур. Все эпизоды – быстрые переходы после потерь «Спартака», поэтому гол «Динамо» логичен.
«Спартак» рвал правый фланг и давил рывками Зобнина вперед
Оба гола «Спартака» – атаки через фланг Эсекиэля Барко.
«Динамо» планировало разбирать середину «Спартака» один в один: ради этого Бителло поднимался к Наилю Умярову, а Хорхе Карраскаль и Даниил Фомин встречали ниже. Но работало не всегда: Карраскаль рандомно выключался из борьбы (мог хорошо отработать, мог отключиться) или зависал в атаке.
Работало так: Карраскаль трусцой встречал Барко, затем пассивно дорабатывал около штрафной. Таким образом «Динамо» пропустило первый гол и пару прострелов.
Пенальти – тоже через правый фланг. Карраскаля там не было: он оборонялся левее после потери Бителло. В итоге «Спартак» вышел на прострел, где затащил Хесус Медина: ушел от двоих и достал очень тяжелый мяч.
Полезен был Роман Зобнин. Регулярно врывался на первую линию нападения. Например, первый шанс «Спартака» – после его дерзкого захода в правый полуфланг. А шанс Угальде – рывок Зобнина, прессинг Карраскаля и неудачный вынос Роберто Фернандеса, после которого Роман катнул Манфреду.
Станкович правильно снял Хлусевича. «Спартак» был сильнее до удаления Маухуба и гола Тюкавина
Деян Станкович по делу заменил Хлусевича: «Динамо» возило Даниила в первом тайме.
Дальше «Спартак» вел игру, атака «Динамо» зависла. В том числе благодаря появлению Даниила Денисова вместо Хлусевича.
Во-первых, «Спартак» давил интенсивностью и жесткостью – мощно рубился и не пускал «Динамо» в штрафную, игроки грамотно страховали друг друга.
Во-вторых, между голом Барко и удалением Эль-Мехди Маухуба «Спартак» допустил всего один удар из штрафной. Неприятный, но после выхода Денисова таких эпизодов справа больше не было.
Но в меньшинстве включился Тюкавин.
Тюкавин – суперзвезда. Очень сильный матч с идеальной концовкой
Выше мы уже разобрали влияние Тюкавина на сильный старт «Динамо»: гол и вовлеченность в главные контратаки «Динамо». Ключевые скиллы Константина: умные рывки от центральных защитников и идеальная игра в касание на приеме.
После удаления «Спартак» отдал владение – и неожиданно стало опасно.
Здесь помог Личка: Фабиан Бальбуэна вышел вместо Роберто Фернандеса с желтой (можно рисковать при обороне и атаке), Александр Кутицкий в паре с Даниилом Фоминым отправил Бителло на фланг, Ярослав Гладышев освежил на изначальном месте Бителло.
Это сработало в совокупности с отданной инициативой «Спартака» и влиянием Тюкавина.
1. Нападающий раскачал Денисова и пробил в перекладину после заброса из глубины.
2. Гладышев сместился влево и убежал от Литвинова, но зарядил мимо.
3. Тюкавин продрался сквозь Денисова после кросса Бальбуэны и забил.
4. Константин занял правильную позицию, опередив Литвинова – Александр Максименко спас после удара Гладышева.
Выводы
1. Тюкавин – маэстро. Сильный матч с классным началом и идеальным спасением в конце.
2. Угальде – рядом с Тюкавиным. Прессинг, идеальный гол, постоянные открывания – все на уровне.
3. Медине – респект за старательный матч. Получает много заслуженной критики, но полезно подыгрывал, заработал пенальти, усердно оборонялся.
4. Карраскаль – вредитель. От негативного влияния на оборону до традиционных авантюрных потерь.
5. Нгамале – тот, кого не хватало «Динамо». Гораздо сильнее Гладышева в топ-матчах. И увереннее Гомеса.
6. Умяров – топ в распределении атак под давлением. Периодически еще и мощно оборонялся.
7. Барко – в порядке. Как и всегда.
Исход дерби – мини-шок. Это классическое «Динамо» Лички при сбое романтичной стратегии: прекрасное начало с голом и загубленными моментами, умноженное на разбалансированность в остальном.
Порой казалось, что «Спартак» и «Динамо» находятся в разных точках развития. Если не знать контекст, можно предположить, что Личка работает с «Динамо» три месяца, а Станкович со «Спартаком» – больше года.
Однако «Спартак» виноват сам: бездарно отдал финиш и мог проиграть.
Тюкавин дублем спас дерби со «Спартаком». Как разобрался в меньшинстве на 94-й!
Ну и почему «Спартак» так упустил концовку?
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Хлусевич и Денисов не защитники, тем более в четверке.
Литвинов тоже не центральный защитник, не в четверке. Даже его манера игры, все же он опорник, но прямо сейчас явно хуже будет Умярова. Сам в шоке, но Наиль играет хорошо.
Думаю, в скором времени мы увидим Дуарте или Абену в основе на месте Литвинова.
Скорее всего Зиньковскому будут предпочитать Зорина, даже на фланге.
Но т.к. такой матч случился в России, значит тебе подобные будут ныть и гнуть презрительно пальцы.
Ну а Динамо стоит отдать должное. После удаления выглядели лучше, могли и вырвать победу.
А вообще дерби получилось хорошим. Игры между Спартаком и Динамо последнее время всегда выходят классными.
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