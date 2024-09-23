«Некоторые российские защитники «Спартака» очень слабые. Нужно искать легионеров на их место». Терехин после 2:2 с «Динамо»
Олег Терехин оценил игру российских защитников «Спартака».
В воскресенье красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.
«Игра была не фонтан, можете так и написать. Да, счет 2:2, но моментов ведь не было особо, если проанализировать ход встречи.
Отмечу второй гол Тюкавина, ведь ему дали разобраться в штрафной так легко, что это даже удивительно. Когда я играл, то и близко так защитники не давали развернуться в таких ситуациях. Такое ощущение, что некоторые российские защитники «Спартака» просто очень слабые и недотягивают до уровня команды. Красно-белым нужно искать легионеров на их место, если они могут себе это позволить.
Денисов держал вместе с Литвиновым Костю в этом моменте — так в защите играть нельзя ни при каких условиях», — сказал экс-игрок «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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