«Некоторые российские защитники «Спартака» очень слабые. Нужно искать легионеров на их место». Терехин после 2:2 с «Динамо» 

Олег Терехин оценил игру российских защитников «Спартака».

В воскресенье красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ .

«Игра была не фонтан, можете так и написать. Да, счет 2:2, но моментов ведь не было особо, если проанализировать ход встречи.

Отмечу второй гол Тюкавина , ведь ему дали разобраться в штрафной так легко, что это даже удивительно. Когда я играл, то и близко так защитники не давали развернуться в таких ситуациях. Такое ощущение, что некоторые российские защитники «Спартака » просто очень слабые и недотягивают до уровня команды. Красно-белым нужно искать легионеров на их место, если они могут себе это позволить.

Денисов держал вместе с Литвиновым Костю в этом моменте — так в защите играть нельзя ни при каких условиях», — сказал экс-игрок «Динамо ».