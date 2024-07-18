Кроос о руке Кукурельи: «Разозлился, пересмотрев эпизод. Тэйлору следовало посмотреть повтор, но он знал, что придется дать пенальти, и не хотел этого в таком матче»
Тони Кроос высказался об эпизоде с попаданием мяча в руку Марка Кукурельи.
Ситуация произошла в штрафной немецкой сборной в матче 1/4 финала против Испании (1:2). Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не назначил пенальти.
«Я сдерживался до сегодняшнего дня, в последнем подкасте мы даже сказали, что не будем это обсуждать. Но я разозлился, когда пересмотрел этот эпизод.
Должен сказать, что во время игры я не видел момента ясно. У меня не было возможности увидеть, что это была чистая рука. Я посмотрел на рефери. Он считал, что ему не нужно пересматривать эпизод, и ассистент ВАР думал так же, дав ему понять, что это не игра рукой.
Думаю, следовало хотя бы просмотреть. Думаю, проблема в том, что он знал, что в случае просмотра ему придется дать пенальти. Он чувствовал, что не хочет допускать этого в такой игре», – заявил экс-полузащитник сборной Германии в подкасте «Einfach mal luppen».
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Почему он не был так возмущён, когда в сезоне 17/18 против ПСЖ, находясь в двухметровом офсайде, получил мяч и нырнул без какого либо касания и Реал получил пенку в свою пользу? Это ещё не говоря про 2-3 придуманных офсайда игрокам ПСЖ, когда те выходили 1 на 1 с вратарём
Если считать с ЧМ-2018, ВАР существует уже 7 лет. Игроки до сих пор не знают, как он работает, и придумывают такие вот пассажи про "следовало посмотреть".
А потом кто-нибудь на их мнение ещё ссылаться будет, ведь это же Сам Футболист сказал, не может ведь он в ноль не разбираться в правилах...
Всю карьеру на судьях ехал, а тут пенальти не дали за то, что у Кукурельи руки по швам были.
Ещё и бедного травматика Педри сломал в последнем своём матче.
Красиво уйти не получилось.
Позор.