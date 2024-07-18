Кроос о руке Кукурельи: «Разозлился, пересмотрев эпизод. Тэйлору следовало посмотреть повтор, но он знал, что придется дать пенальти, и не хотел этого в таком матче»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу судьи Тони Кроос Евро-2024 Энтони Тэйлор видеоповторы Марк Кукурелья Футбол

Тони Кроос высказался об эпизоде с попаданием мяча в руку Марка Кукурельи.

Ситуация произошла в штрафной немецкой сборной в матче 1/4 финала против Испании (1:2). Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не назначил пенальти.

«Я сдерживался до сегодняшнего дня, в последнем подкасте мы даже сказали, что не будем это обсуждать. Но я разозлился, когда пересмотрел этот эпизод.

Должен сказать, что во время игры я не видел момента ясно. У меня не было возможности увидеть, что это была чистая рука. Я посмотрел на рефери. Он считал, что ему не нужно пересматривать эпизод, и ассистент ВАР думал так же, дав ему понять, что это не игра рукой.

Думаю, следовало хотя бы просмотреть. Думаю, проблема в том, что он знал, что в случае просмотра ему придется дать пенальти. Он чувствовал, что не хочет допускать этого в такой игре», – заявил экс-полузащитник сборной Германии в подкасте «Einfach mal luppen».

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72 комментария
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кросс случайно не пересмотрел эпизоды своих фолов в начале матча? хотелось бы услышать его мнение на счет этих эпизодов.
+171
-29
+142
Ответ Jurgen Klinsmann
кросс случайно не пересмотрел эпизоды своих фолов в начале матча? хотелось бы услышать его мнение на счет этих эпизодов.
Он бывший игрок Реала, они привыкли, что им за такое желтую не дают. Поэтому для него все норм
+118
-26
+92
Я и миллионы адекватов по всему миру разозлились когда Рональду забивал два гола с офсайда Баварии, дальше что?
+100
-21
+79
Ответ Roman
Он бывший игрок Реала, они привыкли, что им за такое желтую не дают. Поэтому для него все норм
Зато 100500 точных передач вдоль и поперёк против пассажиров в группе. Что это, если не ЗМ?
+67
-14
+53
Долго пришлось ждать этого правдоруба. А про свои грязнейшие 6 нарушений ничего сказать не хочет? Он мог удалиться уже на 6 минуте.

Почему он не был так возмущён, когда в сезоне 17/18 против ПСЖ, находясь в двухметровом офсайде, получил мяч и нырнул без какого либо касания и Реал получил пенку в свою пользу? Это ещё не говоря про 2-3 придуманных офсайда игрокам ПСЖ, когда те выходили 1 на 1 с вратарём
+57
-14
+43
Вот уж кому, а Тони лучше бы молчать. Должны были удалять тебя.
+21
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+20
Кроосу главное в ходе расследования не выйти на самого себя
+19
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+18
Хватает же еще наглости об этом говорить после своей неполученной красной и в целом проваленной им игры
+15
0
+15
Ответ Oleg Petrov
Да не было там пенальти, по новым рекомендациям рука в естественном положении, сколько можно мусолить эту тему
а какое положение неестественное? так можно про любую игру рукой сказать
+14
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+11
>>Думаю, следовало хотя бы просмотреть. Думаю, проблема в том, что он знал, что в случае просмотра ему придется дать пенальти.

Если считать с ЧМ-2018, ВАР существует уже 7 лет. Игроки до сих пор не знают, как он работает, и придумывают такие вот пассажи про "следовало посмотреть".
А потом кто-нибудь на их мнение ещё ссылаться будет, ведь это же Сам Футболист сказал, не может ведь он в ноль не разбираться в правилах...
+11
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+10
Интересно, Тони пересматривал эпизоды, где он сам фолил как ненормальный?
+9
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+8
Ответ Jurgen Klinsmann
кросс случайно не пересмотрел эпизоды своих фолов в начале матча? хотелось бы услышать его мнение на счет этих эпизодов.
Он разозлился пересмотрев повторы и посчитал что там даже фолов не было )
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Ответ Aleks Dir
Чистый пенальти, одна рука за спиной, вторая оставлена в сторону и перекрывает полёт мяча в ворота. Вот пенальти в ворота Дании более спорный чем этот.
Ты пишешь как болельщик, и это действительно не очень хорошая ситуация, когда правила далеки от ощущений зрителей, хотя должны им максимально соответствовать. Но ни с рукой Кукурельи (естественное положение руки, судьям перед турниром показывали такие моменты), ни с пенальти в ворота Дании (поднятая рука вверх выше туловища) судьи не допускали ошибок. Это просто факт, имеем что имеем.
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Надо пересмотреть правила и ввести свободный удар за неумышленную игру рукой, если мяч не летел откровенно в пустые ворота или защитник преднамеренно не сыграл в мяч. Невозможно в динамике всегда держать руки по швам.
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Начало матча, примерно до 8 минуты, Тони не стал пересматривать? Или там норм все?
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Это говорит человек который фолил весь матч и только 1 ЖК получил.
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Из всех немцев только Швайнштайгер был объективен
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Чего ждать от футболиста Реала.
Всю карьеру на судьях ехал, а тут пенальти не дали за то, что у Кукурельи руки по швам были.
Ещё и бедного травматика Педри сломал в последнем своём матче.
Красиво уйти не получилось.
Позор.
+7
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+3
Потрясающая наглость! Кроос по ходу матча по совокупности жёлтых на две красные карточки минимум наиграл, лучше бы эти эпизоды пересмотрел!
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Ответ Аслан Садулаев_1116146083
а какое положение неестественное? так можно про любую игру рукой сказать
Ну мы же все взрослые люди, есть в интернете источники с картинкой с рекомендацией для судей, там подробно описано какое положение руки допустимо, какое нет. Мне тоже от части жаль Германию, но это просто смешно, давайте еще вспоминать как Мак Алистеру в грудь шипами заехали и не дали пенальти, а на Кейне против Голландии поставили.
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Кроос правда не знает, что главный арбитр по своему желанию не может смотреть повтор или прикидывается?
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Ответ &_Bishep_&
Надо пересмотреть правила и ввести свободный удар за неумышленную игру рукой, если мяч не летел откровенно в пустые ворота или защитник преднамеренно не сыграл в мяч. Невозможно в динамике всегда держать руки по швам.
скорее всего не надо, правила вполне хорошие и сейчас. Посмотрите картинку с правилами, понятно что событие в зеленой зоне, в крайнем случае в синей зоне, Тейлор с учетом расположения руки прав https://pictures.by.trbna.com/image/a8b58323-1536-42a0-9e1f-25572763fc95
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Ответ Cape Town City
>>Думаю, следовало хотя бы просмотреть. Думаю, проблема в том, что он знал, что в случае просмотра ему придется дать пенальти. Если считать с ЧМ-2018, ВАР существует уже 7 лет. Игроки до сих пор не знают, как он работает, и придумывают такие вот пассажи про "следовало посмотреть". А потом кто-нибудь на их мнение ещё ссылаться будет, ведь это же Сам Футболист сказал, не может ведь он в ноль не разбираться в правилах...
тупые они, не знают, что в правилах ясно сказано: как судейка захочет, так и сделает. захочет - поставит пенальти за попадание в пальчик, захочет - не даст кроосу желтую за желтейший толчок в спину ойарсабаля перед линией штрафной и даже штрафной не назначит. борьбу самбо в штрафной выносим за скобки - на этом евро она была разрешена всем.
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Ответ bobiki
скорее всего не надо, правила вполне хорошие и сейчас. Посмотрите картинку с правилами, понятно что событие в зеленой зоне, в крайнем случае в синей зоне, Тейлор с учетом расположения руки прав https://pictures.by.trbna.com/image/a8b58323-1536-42a0-9e1f-25572763fc95
Любое правило или закон , которые оставляют даже небольшую люфту на усмотрении судьи (чиновника) это повод для молвы народной.
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Ответ AminO2
Так в том и исторический дискурс, что немцам грех жаловаться на судейство.
Тут согласен полностью, один матч с Данией чего стоит))
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Я думаю судья не поставил бы такой пенальти (в такой то игре) не в те, не в другие ворота. И абсолютно поддерживаю его в этом. Я болел 50/50 и очень сожалел, что две лучшие сборные встретились так рано (скорее 51/49 : подсознательно мечтал, что бы Кроос выиграл свой последний турнир). Но очень не хотелось, что бы на исход матча повляиял вот такой пенальти. Лучше, пусть кто то забьет с игры чистый гол.
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Ответ Аслан Садулаев_1116146083
а какое положение неестественное? так можно про любую игру рукой сказать
Положение руки неестественно, когда она поднята или движением отдаляется от тела. Здесь, как я понял объяснения рекомендаций, хотя рука и не была строго у тела (прижимать теперь не требуют), она была опущена к земле и расхождение между рукой и корпусом посчитали естественным из-за поворота туловища (оно было немного наклонено) + рука не была напряжена, т.е. естественно висела.
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В финале копы кажется не дали пенальти ровно в таком же случае! Так что есть новые правила. Если рука опущена вдоль тела, игрок не делает движения рукой в сторону мяча - это не пенальти! Не могут защитники бегать с руками за спиной!
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Ответ Aleks Dir
Отсутствие карточки Кроссу за фол против Педри никак не отражается,что не назначен чистый пенальти
Карточка за наступ на ногу Ямалю,карточка за Фол на Педри,карточка в конце 89 минута за толчок в спину около своей штрафной. Уже 3
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Ответ Aleks Dir
Отсутствие карточки Кроссу за фол против Педри никак не отражается,что не назначен чистый пенальти
Отсутствие этой карточки позволило немцу практически безнаказанно сорвать потенциальный выход испанцев один-на-один во втором тайме.
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