Кроос о руке Кукурельи: «Разозлился, пересмотрев эпизод. Тэйлору следовало посмотреть повтор, но он знал, что придется дать пенальти, и не хотел этого в таком матче»

Тони Кроос высказался об эпизоде с попаданием мяча в руку Марка Кукурельи.

Ситуация произошла в штрафной немецкой сборной в матче 1/4 финала против Испании (1:2). Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не назначил пенальти.

«Я сдерживался до сегодняшнего дня, в последнем подкасте мы даже сказали, что не будем это обсуждать. Но я разозлился, когда пересмотрел этот эпизод.

Должен сказать, что во время игры я не видел момента ясно. У меня не было возможности увидеть, что это была чистая рука. Я посмотрел на рефери. Он считал, что ему не нужно пересматривать эпизод, и ассистент ВАР думал так же, дав ему понять, что это не игра рукой.

Думаю, следовало хотя бы просмотреть. Думаю, проблема в том, что он знал, что в случае просмотра ему придется дать пенальти. Он чувствовал, что не хочет допускать этого в такой игре», – заявил экс-полузащитник сборной Германии в подкасте «Einfach mal luppen».

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