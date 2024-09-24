За руку Кукурельи все же был пенальти – УЕФА признал ошибку на Евро. Спустя почти три месяца!

Неожиданно в лентах вновь скандал из четвертьфинального матча между Германией и Испанией на Евро-2024. Тогда на 106-й минуте после удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку Марку Кукурелье. В штрафной площади.

Вы помните: судья Энтони Тэйлор не поставил пенальти, а арбитр на ВАР Стюарт Эттуэлл согласился с этим решением.

Оказывается, ошиблись оба. Это признал судейский комитет УЕФА.

УЕФА признал только сейчас: пенальти был

Вот объяснение из отчета судейского комитета УЕФА (анализирует европейские матчи с целью стандартизации критериев). На документ ссылаются испанское медиа Relevo и ESPN.

«В соответствии с последними рекомендациями УЕФА, контакт руки с мячом, останавливающий удар по воротам, должен наказываться более строго, и в большинстве случаев следует назначать пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или соприкасается с ним.

В данном случае защитник [Кукурелья] останавливает удар по воротам рукой, которая не находится близко к телу, расширяя его площадь, поэтому следовало назначить пенальти . Никаких дисциплинарных мер не требуется».

То есть Кукурелья не должен был получить желтую карточку, но пенальти назначить следовало.

Как реагировали тогда: УЕФА поддержал судей, эксперты разошлись во мнениях

Журналист ESPN Дэйл Джонсон писал: «На брифинге УЕФА перед Евро по вопросам игры рукой был приведен конкретный пример – такой же, как в случае с Марком Кукурельей. Было заявлено, что это не должно считаться пенальти за игру рукой. Рука близко к телу, направлена преимущественно вертикально вниз и/или находится позади линии тела».

The Athletic на тот момент писал, что УЕФА согласился с решением Тэйлора не ставить пенальти, ссылаясь на судейский предстартовый гайд по таким моментам и считая руку Кукурельи находящейся в естественном положении.

Бывшие судьи высказывали разные мнения. Испанец Эдуардо Итурральде Гонсалес посчитал, что в таких моментах пенальти не ставятся, а по мнению немца Мануэля Грефе Кукурелья выставлял руку специально.

Экс-судья Алексей Николаев сказал «Матч ТВ»: «По современным трактовкам это не пенальти. Если бы такой эпизод случился лет 10 назад, то это был бы пенальти. Рука для такого действия находилась в естественном состоянии и стремилась к телу. Защитник хотел ее убрать. Конечно, момент неоднозначный. Защитник не успевает убрать руку за спину, в мое время это был бы пенальти.

Сейчас настолько много изменений в трактовках. Хорошо, что я сейчас не сужу, ха‑ха. Раньше все было гораздо проще. Уверен, что решение судьи поддержат».

Немецкие фанаты тогда массово подписывали петицию о необходимости переигровки, а местные болельщики освистывали Кукурелью в двух следующих матчах Испании. Стать чемпионом Европы ему все это не помешало.

А если бы поставили пенальти, что тогда?

В начале второго тайма Испания забила, а в конце сравняли немцы – 1:1. В дополнительное время спорный эпизод с рукой Кукурельи произошел на 106-й минуте. Забей Германия пенальти – страна-хозяйка повела бы в счете, а у турнира мог быть другой чемпион. Конечно, мы уже никогда не узнаем, как бы завершилась эта игра, если бы пенальти был назначен.

Но теперь в этой истории вопросов становится еще больше. Главный из них: почему УЕФА был согласен с судьей в тот момент, но не согласен сейчас?

Удивительный случай в эпоху ВАР на крупном турнире.

Фото: Tom Weller/Global Look Press