Артета пошутил об удалении Троссарда: «Сказал игрокам: «Не трогайте мяч, будем играть без него!»

Микель Артета пошутил об отбрасываниях мяча после удаления Леандро Троссарда.

В матче против «Манчестер Сити » (2:2) вингер «Арсенала» был удален в конце 1-го тайма – на 8-й добавленной к тайму минуте Троссард на своей половине поля врезался в спину хавбеку «Манчестер Сити» Бернарду Силве, а затем отбросил мяч , задержав возобновление игры, за что получил вторую желтую карточку.

«[Говорил игрокам:] «Оставьте мяч, не трогайте его. Мы будем играть без мяча!» – сказал главный тренер «Арсенала ».