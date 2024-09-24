Артета пошутил об удалении Троссарда: «Сказал игрокам: «Не трогайте мяч, будем играть без него!»
Микель Артета пошутил об отбрасываниях мяча после удаления Леандро Троссарда.
В матче против «Манчестер Сити» (2:2) вингер «Арсенала» был удален в конце 1-го тайма – на 8-й добавленной к тайму минуте Троссард на своей половине поля врезался в спину хавбеку «Манчестер Сити» Бернарду Силве, а затем отбросил мяч, задержав возобновление игры, за что получил вторую желтую карточку.
«[Говорил игрокам:] «Оставьте мяч, не трогайте его. Мы будем играть без мяча!» – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости