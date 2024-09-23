Кин про Артету и удаление Троссарда: «Тренеры каждую неделю говорят про решения судей против них. Покажи класс, скажи, что игрок поступил глупо, но мы отреагировали хорошо, идем дальше»

Рой Кин раскритиковал Микеля Артету за его слова об удалении Леандро Троссарда.

Вчера «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити » (2:2) в 5-м туре Премьер-лиги. В коне 1-го тайма «канониры» остались в меньшинстве после удаления Леандро Троссарда за отброшенный мяч. Матч обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера .

После игры главный тренер лондонцев заявил : «Подобное произошло дважды в пяти матчах. Видеть это в лучшей лиге мира тревожно. И в полном составе очень тяжело, в меньшинстве – невозможно». Артета также добавил : «Жду, что в 100 матчах АПЛ будут красные – 11 игроков против 10 или 10 на 9. Посмотрим».

«Тренеры каждую неделю говорят, что судьи принимают решения против них. Просто примите это.

В глубине души Артета будет удовлетворен одним набранным очком. Покажи класс как тренер «Арсенала ». Скажи, что игрок, вероятно, заслужил красную карточку, но мы отреагировали хорошо, идем дальше. Конец истории. Просто прими это и двигайся дальше. Покажи класс.

Разве не было бы хорошо, если бы тренер вышел после игры и просто сказал: «Да, знаете, игрок повел себя немного глупо, да, это желтая карточка». Но каждый тренер выходит к журналистам каждую неделю и говорит: «Нет, фола не было, там что-то произошло пятью минутами ранее».

Просто выйди к прессе и веди себя по-взрослому. Игроки делают глупости на футбольном поле, выйди, покажи класс, скажи: «Он дал судье шанс удалить себя с поля. Мы разочарованы, но мы идем дальше», – сказал бывший полузащитник «МЮ» Кин в эфире Sky Sports.

Кин об удалении Троссарда за отброшенный мяч: «Верх глупости – если ты уже на желтой, нельзя давать судье повод показать вторую. Леандро не прав, это даже не обсуждается»