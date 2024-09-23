  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кин про Артету и удаление Троссарда: «Тренеры каждую неделю говорят про решения судей против них. Покажи класс, скажи, что игрок поступил глупо, но мы отреагировали хорошо, идем дальше»
12

Кин про Артету и удаление Троссарда: «Тренеры каждую неделю говорят про решения судей против них. Покажи класс, скажи, что игрок поступил глупо, но мы отреагировали хорошо, идем дальше»

Рой Кин раскритиковал Микеля Артету за его слова об удалении Леандро Троссарда.

Вчера «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 5-м туре Премьер-лиги. В коне 1-го тайма «канониры» остались в меньшинстве после удаления Леандро Троссарда за отброшенный мяч. Матч обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.

После игры главный тренер лондонцев заявил: «Подобное произошло дважды в пяти матчах. Видеть это в лучшей лиге мира тревожно. И в полном составе очень тяжело, в меньшинстве – невозможно». Артета также добавил: «Жду, что в 100 матчах АПЛ будут красные – 11 игроков против 10 или 10 на 9. Посмотрим».

«Тренеры каждую неделю говорят, что судьи принимают решения против них. Просто примите это.

В глубине души Артета будет удовлетворен одним набранным очком. Покажи класс как тренер «Арсенала». Скажи, что игрок, вероятно, заслужил красную карточку, но мы отреагировали хорошо, идем дальше. Конец истории. Просто прими это и двигайся дальше. Покажи класс.

Разве не было бы хорошо, если бы тренер вышел после игры и просто сказал: «Да, знаете, игрок повел себя немного глупо, да, это желтая карточка». Но каждый тренер выходит к журналистам каждую неделю и говорит: «Нет, фола не было, там что-то произошло пятью минутами ранее».

Просто выйди к прессе и веди себя по-взрослому. Игроки делают глупости на футбольном поле, выйди, покажи класс, скажи: «Он дал судье шанс удалить себя с поля. Мы разочарованы, но мы идем дальше», – сказал бывший полузащитник «МЮ» Кин в эфире Sky Sports.

Кин об удалении Троссарда за отброшенный мяч: «Верх глупости – если ты уже на желтой, нельзя давать судье повод показать вторую. Леандро не прав, это даже не обсуждается»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sportskeeda
logoРой Кин
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoсудьи
logoМайкл Оливер
logoЛеандро Троссард
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета после удаления Троссарда в игре с «Сити»: «Жду, что в 100 матчах АПЛ будут красные – 11 игроков против 10 или 10 на 9. Посмотрим»
74сегодня, 09:32
Пирс Морган: «Арсенал» одержал моральную победу над «Сити», у которых лучшим из 12 игроков был Оливер. Мы выиграем АПЛ»
74сегодня, 08:16
Кин об удалении Троссарда за отброшенный мяч: «Верх глупости – если ты уже на желтой, нельзя давать судье повод показать вторую. Леандро не прав, это даже не обсуждается»
37вчера, 19:51
Артета про удаление Троссарда за отброшенный мяч: «Подобное произошло дважды в пяти матчах. Видеть это в лучшей лиге мира тревожно. И в полном составе очень тяжело, в меньшинстве – невозможно»
98вчера, 19:12
Артета про 2:2 с «Сити»: «Горжусь «Арсеналом», сделанное поражает. Мы отыграли 56 минут в меньшинстве на «Этихаде» против лучшей команды мира – это чудо»
30вчера, 19:04
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат России. «Крылья Советов» в гостях у «Ахмата»
2183сегодня, 15:30Live
Гурцкая о словах Амарала про Глушенкова: «Игроков с характером нельзя брать? Нужна масса, приглаженные и причесанные, как Умяров и Литвинов?»
37 минут назад
«Если хочешь переспать с кем-то, нужно приглашать адвоката. Не понимаю этого бреда. Сейчас правят женщины». Экс-президент «Валенсии» Роч про обвинения Мира в изнасиловании
1115 минут назад
Пьянич просит у ЦСКА 3 млн евро в год, клуб предлагает 34-летнему хавбеку 1,5 млн («ВсеПроСпорт»)
3625 минут назад
Листаете ленту на Спортсе? Теперь за это можно выиграть призы!
вчера, 19:00Спецпроект
Каррагер об АПЛ: «Будет похоже на прошлый сезон – «Ливерпуль» слегка позади «Ман Сити» и «Арсенала»
534 минуты назад
Карло Анчелотти: «Мне посчастливилось тренировать великие клубы, такие как «Милан», но «Реал» – лучший. Продержаться здесь столько матчей – это практически чудо!»
1140 минут назад
Подкупить Левникова пытался экс-президент «Валенсии» Роч: «Это было в матче с «Баварией». Я дал агенту 3 млн песет, он обманул меня. На 5-й минуте в наши ворота назначили пенальти»
1443 минуты назад
Занзибар готов провести матч со сборной России в октябре: «Они могут отправить предложение, мы его быстро примем»
3451 минуту назад
Тебас о Винисиусе: «Он возглавляет борьбу с расизмом и должен контролировать себя. Если не будет, это помешает ему добиться успеха»
1852 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Крылья Советов». 1:1 – Ороз сравнял на 96-й! Онлайн-трансляция
244 минуты назадLive
Гарре почувствовал дискомфорт на разминке перед игрой «Крыльев» с «Ахматом». Вместо Бенхамина вышел Орозко
3сегодня, 15:41
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Иттифак» против «Аль-Адалы»
7сегодня, 15:32Live
На «Газпром Арене» состоялась викторина для болельщиков «Зенита» и «Факела»
4сегодня, 15:32Фото
Фонсека пообещал журналистам португальский десерт паштел-де-ната после победы «Милана» над «Интером» в дерби
4сегодня, 15:15
Тебас о календаре: «ФИФА советуется с нами, но делает что хочет, хотя мы несогласны. Это угрожает здоровью игроков и футбольной экосистеме. Забастовка реальна, думаю»
2сегодня, 15:04
Матч «Ньюкасла» и «АФК Уимблдон» в Кубке лиги перенесен из-за подтопления на стадионе команды 4-й лиги Англии
4сегодня, 15:04
Личка о футбольной столице России: «Оренбург – там команда, благодаря которой я в «Динамо». Больше всего болельщиков в стране у «Спартака»
21сегодня, 14:48
Неизвестные проникли на стадион «Партизана», подожгли поле и разбросали битое стекло перед дерби с «Црвеной Звездой». Клуб подозревает своих ультрас
4сегодня, 14:08
Медведев о новом формате ЛЧ: «Работает в пользу богатых и сильных клубов. Риск не попасть в плей-офф меньше»
5сегодня, 13:53