Мерсон о 2:2 «Арсенала» с «Ман Сити»: «3 года назад матч закончился бы 0:4. «Канониры» сильно изменились за последние несколько лет»

Пол Мерсон оценил прогресс «Арсенала» за несколько последних сезонов.

В матче пятого тура АПЛ лондонский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити » (2:2).

«Вы должны помнить, что «Арсенал » проигрывал 0:1. Они не побеждали «Ман Сити» на выезде, не знаю даже с каких пор. После раннего пропущенного гола «Арсенал» обычно пропускал три или четыре мяча на поле «Сити».

Вот насколько сильно «Арсенал» изменился за последние несколько лет. Они продемонстрировали стойкость, вернулись в игру и вышли вперед со счетом 2:1. В конце концов, удаление Леандро Троссарда убило игру.

«Арсенал» шел ноздря в ноздрю с «Манчестер Сити» до удаления. Для меня это говорит о том, насколько команда стала лучше. Три года назад эта игра закончилась бы со счетом 0:4, – сказал экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон .

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