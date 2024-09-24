Мерсон о 2:2 «Арсенала» с «Ман Сити»: «3 года назад матч закончился бы 0:4. «Канониры» сильно изменились за последние несколько лет»
В матче пятого тура АПЛ лондонский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).
«Вы должны помнить, что «Арсенал» проигрывал 0:1. Они не побеждали «Ман Сити» на выезде, не знаю даже с каких пор. После раннего пропущенного гола «Арсенал» обычно пропускал три или четыре мяча на поле «Сити».
Вот насколько сильно «Арсенал» изменился за последние несколько лет. Они продемонстрировали стойкость, вернулись в игру и вышли вперед со счетом 2:1. В конце концов, удаление Леандро Троссарда убило игру.
«Арсенал» шел ноздря в ноздрю с «Манчестер Сити» до удаления. Для меня это говорит о том, насколько команда стала лучше. Три года назад эта игра закончилась бы со счетом 0:4, – сказал экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон.
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